Comunicazione istituzionale, digitalizzazione e contabilità agenti, priorità aziendali

L’integrazione degli standard di sostenibilità e ambientali, sociali e di governance (ASG o ESG) nella strategia aziendale principale oggi è l’aspetto più rilevante per le organizzazioni in materia di sostenibilità. È anche una delle priorità su cui le aziende stanno attualmente lavorando di più, insieme alla comunicazione aziendale e a tutto ciò che riguarda la digitalizzazione e la sicurezza informatica. Ciò è evidenziato dal rapporto Approach to the Future 2023: Trends in Reputation and Intangible Asset Management, preparato dal Corporate Excellence – Reputation Leadership Center insieme a CANVAS Sustainable Strategies e Global Alliance come partner globale.

Questo rapporto è diventato pUn influencer internazionale per le tendenze Che, al di là degli aspetti finanziari, Ogni anno rappresentano l’evoluzione dell’agenda. Alla sua ottava edizione, riassume in 10 tendenze globali gli aspetti più importanti di interesse per i professionisti. Inoltre, quest’anno dipende soprattutto dalla visione del senior management, prestando particolare attenzione alle loro preoccupazioni e ai loro interessi. Il rapporto dimostra una relazione trasversale tra tutte le tendenze e sottolinea l’importanza della raison d’être e dei valori delle organizzazioni.

I risultati di quest’anno riflettono un’evoluzione nell’importanza del ruolo che le aziende svolgono nella loro trasformazione in agenti sociali responsabili con ricadute positive negli ambienti in cui operano. Il fatto che oltre il 40% del campione si allinei con i CEO dimostra come la gestione patrimoniale completamente intangibile stia entrando nell’agenda del senior management come un aspetto chiave del modello di business del futuro”, afferma Angel Aloza, CEO del Center for Corporate Excellence per la leadership di reputazione.

Secondo il rapporto ATF 2023, che fa riferimento alle intuizioni di oltre 1.200 professionisti provenienti da 53 paesi, il 56% considera gli standard di sostenibilità e gli standard ASG di vitale importanza per le proprie organizzazioni. Quasi la metà sta già lavorando a questa visione a triplo impatto e 6 su 10 dedicano tempo e risorse all’integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali.

Ciò è dovuto, da un lato, alle crescenti esigenze normative, che stanno spingendo le aziende verso una profonda trasformazione e un chiaro impegno verso obiettivi di sviluppo sostenibile; Dall’altro, alle richieste dei propri gruppi di interesse e dei cittadini nel loro complesso. Oltre alla conformità, le aziende devono fare un ulteriore passo avanti per garantire un futuro alle persone e al pianeta”, afferma Isabel López Triana, co-fondatrice e CEO di Sustainable Strategies Canvas.

Comunicazione d’impresa e digitalizzazione

La seconda direzione emersa come essenziale in questo comunicato è la gestione della comunicazione aziendale. Per più della metà dei professionisti consultati, oggi è un’area prioritaria di lavoro, e tra i dieci trend presentati nel report, è questa l’area su cui sta attualmente lavorando il top management (56%).

Un’altra area di attività a cui le aziende danno la priorità è la tecnologia., come perno di trasformazione e componente chiave della gestione degli asset immateriali e del viaggio verso modelli di business più sostenibili. La digitalizzazione sta cambiando il modo in cui i dipendenti lavorano e li collegano tra loro e con le loro aziende. Ha anche un impatto significativo sulla relazione con i clienti, aprendo nuove opportunità e sfide, come la gestione delle informazioni o il trattamento dei dati personali. E in tutto questo processo di digitalizzazione, la sicurezza informatica è un fattore prioritario: 46% delle organizzazioni Stanno già facendo progressi nel migliorare la sicurezza e la protezione dei dati che gestiscono nei loro sistemi. Questa stessa percentuale di alti dirigenti vede questa responsabilità come la loro principale sfida nel campo della tecnologia.

Leadership responsabile e reputazione aziendale

Le altre due tendenze che guidano la classifica delle organizzazioni sono la leadership responsabile e la reputazione aziendale, che sono entrate nelle prime cinque aree prioritarie e in cui le organizzazioni, a loro volta, lavorano di più. Pertanto, c’è una grande coerenza tra ciò che considerano importante e dove concentrano i loro sforzi.

I leader aziendali affrontano sfide per guidare le loro organizzazioni verso il successo finanziario senza scendere a compromessi su etica e sostenibilità. La prova di ciò è che la leadership responsabile sta diventando sempre più importante nel mondo degli affari ed è la massima priorità del senior management, secondo il rapporto. La metà delle organizzazioni sta già adottando misure per mettere in pratica modelli di gestione più equi, trasparenti e retti”, osserva Constanza Nieto, Project Manager di CANVAS Estrategias Sostenibles.

A sua volta, il rapporto indica che la reputazione di oltre la metà delle aziende è il terzo trend prioritario e come l’80% dei manager stia già lavorando alla definizione del proprio piano strategico relativo alla propria reputazione.

“Oggi la reputazione dell’azienda è più importante che mai e viene sempre più gestita in modo più strategico, compresa la progettazione di piani specifici per svilupparla correttamente e l’applicazione di modelli di gestione e misurazione; che, a sua volta, è una delle principali sfide che le organizzazioni in questo campo stanno attualmente affrontando “, sottolinea Clara Fontaine, direttore dell’intelligence e della conoscenza presso Corporate Excellence – Center for Leadership Reputation.

La crescente importanza del marchio aziendale

D’altra parte, e tenendo conto del confronto tra i risultati di questo rilascio rispetto ai risultati del 2022, spiccano i grandi sforzi compiuti dalle organizzazioni per gestire il marchio dell’azienda. Il ruolo del brand come piattaforma di relazione con i gruppi di interesse continua a crescere di importanza, dal 27,6% al 40,7%. In linea con ciò, anche l’intensità del lavoro in questo campo è in aumento: se nel 2022 il 17,9% dei professionisti ha dichiarato che si stavano facendo progressi in questo aspetto come priorità, nel 2023 la cifra ha raggiunto il 45,1%, che rappresenta una crescita del 27 %. 2%. Nota come la gestione del marchio dell’azienda, il suo orientamento all’influenza e lo sviluppo di una posizione chiara su questioni di interesse pubblico siano di particolare importanza.

Altre aree che completano la Future Approach Direction Map del 2023, e che quindi continuano ad occupare un posto di rilievo nelle organizzazioni quotidiane (e allo stesso tempo rappresentano per loro sfide importanti) sono: la gestione degli obiettivi dell’azienda e la priorità dell’alta dirigenza. Il futuro del lavoro, sempre più ibrido e flessibile; governo societario e trasformazione del consiglio di amministrazione; e l’emergenza climatica, che è scivolata all’ultimo posto tra i 10 principali trend, forse guidata da un’attenzione più focalizzata sul triplo impatto o sulle strategie ESG.

