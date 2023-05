Con 94 e 90 su Metacritic, ottieni due dei migliori giochi di strategia per PC a 3€ – Command & Conquer Remastered Collection

Ottieni questo pacchetto di due giochi con uno sconto dell’85% su Steam

Amiamo la strategia e ci sono veri classici che vale la pena ricordare più e più volte, specialmente quando ci vengono proposti nel gioco Offerte così succulente. In questo caso, stiamo parlando di Command & Conquer Remastered Collection, un bundle di due giochi che ora possiamo ottenere con uno sconto dell’85% per PC tramite Steam.

Che tipo di gioco è la collezione Command & Conquer Remastered?

Ci incontriamo sul set di Command & Conquer Remastered Command & Conquer e Command & Conquer: allarme rossodue fantastici giochi di strategia rimasterizzati con grafica 4K, multiplayer ricostruito, nuova interfaccia e vari miglioramenti sonori, progettati per portare l’esperienza dagli anni ’90 ai giorni nostri.

Nel primo lotto abbiamo trovato un totale 15 compiti Per ogni schieramento troviamo uno ad uno gli strumenti per sconfiggere il nemico e creare basi in maniera del tutto personalizzata. Certo, dipende sempre dal fatto che hai raccolto quanti più moduli possibili. Troviamo anche Secret Ops in espansione e missioni per console, che rendono il titolo ancora più impegnativo.

In Red Alert, ci troviamo in pieno conflitto tra di loro Alleati e sovietici. Con un’intelligenza artificiale più aggressiva rispetto alla versione precedente, ci aspettano imboscate, battaglie navali e un certo tocco di umorismo interessante. Già vale la pena menzionare solo l’aspetto di Einstein. Con tutto ciò, è anche un titolo molto vario con missioni molto interessanti e divertenti.

Pertanto, ora questo pacchetto è solo in vendita 2,99 euro per il computer tramite vaporeNon perderti due dei migliori giochi di strategia. Naturalmente, l’offerta è disponibile per Tempo limitato fino al 29 maggio. Quindi tornerà al suo prezzo normale di € 19,99.

Se hai ancora bisogno di maggiori informazioni sul gioco con tutto questo, ti consiglio di leggere la nostra analisi della raccolta Command & Conquer Remastered in cui ti raccontiamo molti dettagli. Inoltre, puoi discuterne con altri membri della community unendoti al 3DJuegos Discord Server.

