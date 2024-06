Con il 100% dell’area espositiva coperta, arriva la seconda edizione di Proyectar Córdoba

Essendo il luogo in cui tutti gli attori del settore dello sviluppo e dell’edilizia si riuniscono con l’obiettivo di creare alleanze strategiche che incoraggino a pensare e progettare Cordoba per il futuro, la conferenza si svolge Seconda edizione di Proyectar Córdoba. Organizzato dalla Camera d’Impresa dei Costruttori Urbani di Córdoba (CEDOC), questo forum specializzato si terrà il 26 e 27 giugno presso il Centro Congressi “Dean Juan Bautista Bustos” di Córdoba.

In un unico luogo, questo evento integra e chiarisce diverse situazioni che consentono la creazione di connessioni, alleanze e opportunità di business. In questo modo, il palco principale del forum vedrà la partecipazione di oltre 50 relatori locali e internazionali, tra cuiTrovano specialisti in economia, pianificazione urbana, architettura e imprenditori dello sviluppo.

L’attività includerà interventi di personaggi di spicco come: Santiago Bulat, Che ricopre la carica di capo economista presso l’Istituto per lo Sviluppo dell’Economia argentina (IDEA), conducendo ricerche sulle sfide macroeconomiche interne, e che condividerà bilanci e opinioni 6 mesi dopo la formazione del nuovo governo nazionale.

Sarà presente anche l’analista economico Salvatore Di StefanoChe presenterà la sua analisi sull’informazione economica e sullo sviluppo delle imprese, rivolgendosi alle imprese della città e della regione, così come ai privati ​​e alle imprese familiari legate al commercio, all’industria e alla campagna.

Un altro oratore degno di nota è federico gonzález roco, Economista e autore dei libri “Housing: The Story” e “Owners or Renters”, che collaborerà con l’Associazione Professionale Immobiliare di Cordoba (CPI) e la Camera degli Intermediari Immobiliari della Provincia di Cordoba (CACIC).

Un settore immobiliare che fa riferimento a questo settore chiave nell’economia e nella vita quotidiana dei cordobesi.

“È per noi un grande piacere organizzare la seconda edizione di Proyectar Córdoba nell’anno in cui la nostra Camera celebra il suo ventesimo anniversario. È un nuovo contributo affinché le aziende leader del settore e i leader del mondo accademico e della sfera pubblica possano continuare a lavorare insieme per lo sviluppo e l’urbanistica per migliorare la vita dei residenti di Cordoba.ha affermato Roque Lente, presidente del SEDOC.

Trasformazione digitale, edilizia sostenibile e prospettiva di mercato

Le tendenze del settore e i processi di innovazione saranno altri argomenti al centro delle conferenze. in questo significato, Diego Rodriguez Correa (Cile).Innovation Director presso Proptech Latam ex Cencosud, si concentrerà sull’innovazione nel settore immobiliare,

Allo stesso modo parlerà anche lui Colombiano Maria Alexandra Cardona Peña, un rappresentante di Green Business Certification Inc. (GBCI) in Colombia, ente riconosciuto come ente di edilizia sostenibile certificato a livello mondiale. Lo specialista parlerà dei vantaggi e dell’impatto delle certificazioni sostenibili e rivelerà storie di successo di sviluppo immobiliare con certificazioni sostenibili in America Latina.

Saranno presenti altri relatori internazionali che prenderanno parte all’evento Architetti Fabian Cobell Sanchez e Sebastian Sanchez, Cofondatori di Kopel Sánchez y Ventura, una delle più importanti società di sviluppo dell’Uruguay; Chi racconterà la storia del modello abitativo dell’Uruguay, promosso come una storia di successo per rilanciare il settore dello sviluppo del paese e ottenere l’accesso agli alloggi?



D’altronde sarà presente Damiano Tabakman, Presidente del Cido Argentina, chi Condivideremo una diagnosi della situazione attuale del mercato immobiliare, delle sue prospettive e tendenze.

Mentre, Álvaro Garcia Resta, Il Segretario per lo Sviluppo Urbano della Città di Buenos Aires, architetto e urbanista, terrà una conferenza su come creare le condizioni per lo sviluppo urbano

A sua volta, ha partecipato Alessandro Torres, Rappresentante nazionale, W Paolo López, Coordinatore del Dipartimento Edilizia e Habitat nel Dipartimento di Sviluppo Urbano, Acqua ed Economie Creative presso la CAF-Banca Latinoamericana di Sviluppo, che parlerà di “Smart Cities: il futuro delle città”

In questa seconda edizione di Proyectar Córdoba, anche gli enti che compongono l’industria dello sviluppo e dell’edilizia cordoba saranno presenti con spazi specifici nel quadro della conferenza. Tra questi:

Lucas Bergo, Presidente del CACIC, e Lucas Pendola, Presidente del CPI: Visione immobiliare per il mercato di Cordoba. Inoltre, parteciperanno a un discorso sul settore immobiliare, in cui discuteranno i professionisti del settore immobiliare Andamento e prospettive del settore immobiliare.

Il Gruppo BIM terrà un convegno sulle opportunità che questa metodologia offre nella trasformazione digitale del settore.

Il Collegio degli Architetti della Provincia di Cordoba presenterà i progetti vincitori Premio Biennale per le Opere Costruite del Collegio degli Architetti della Provincia di Cordoba

Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Cordoba svilupperà un corso denominato “Punti chiave dell’urbanistica”, Presenterà vari argomenti come le infrastrutture urbane, i trasporti urbani, le divisioni urbane, la pianificazione regionale e altri.

Visite espositive e aziendali. D’altra parte, con il 100% della superficie espositiva coperta, Proyectar Córdoba riunirà 40 società di sviluppo e fornitori del settore edile che condivideranno le tendenze di prodotti e servizi con oltre 4.000 visitatori attesi. Come nell’edizione dello scorso anno, saranno presenti aziende leader di mercato nei settori delle aperture, del cemento, degli ascensori, delle vernici, dei pavimenti, delle finiture, dei rubinetti, dei sanitari e di altri prodotti della catena del valore dell’edilizia.

Inoltre, per rafforzare il rapporto commerciale diretto, si terrà un business tour in cui si terranno più di 500 incontri d’affari in cui i fornitori potranno entrare in contatto con le più importanti società di sviluppo nel settore dell’edilizia e delle costruzioni. Scopri i loro prodotti, rafforza le relazioni e genera business futuro.

Tutti questi spazi saranno a loro volta integrati da un’importante offerta gastronomica che favorirà il networking e genererà business.

Registrati e partecipa

Proyectar Córdoba è destinato alle imprese di costruzione e ai fornitori del settore,

Intermediari immobiliari, investitori, professionisti dell’architettura, dell’ingegneria e del design. La partecipazione al forum è gratuita Ma per ragioni normative ciò è obbligatorio Pre-registrazione Essere approvato. In questo modo, chi è interessato a partecipare al forum dovrà registrarsi preventivamente entrando Compilando il modulo disponibile sul sito dell’evento.

Per ulteriori informazioni o per visualizzare il programma completo di relatori, tesi e attività, visitare il sito web del Forum: https://proyectarcordoba.com.ar/