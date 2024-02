Con il 60% dei voti, Trump ha sconfitto Nikki Haley alle primarie repubblicane nella Carolina del Sud.

Donald Trump ha compiuto un altro passo per garantire la nomina presidenziale al Partito repubblicano dopo aver sconfitto la candidata Nikki Haley alle primarie della Carolina del Sud, dove l'ex presidente ha ricevuto circa il 60% dei voti, mentre il suo rivale, che era governatore di quello stato, ha ricevuto poco più del 39% dei voti. Sabato Haley ha parlato con i suoi sostenitori.

Nikki Haley“All'inizio di questa settimana, ho detto che, qualunque cosa accada nella Carolina del Sud, continuerò la mia campagna per la presidenza. Sono una donna di parola”.

In un’altra battuta d’arresto per Haley, un’importante rete politica sponsorizzata dal miliardario Charles Koch ha annunciato che avrebbe interrotto i finanziamenti per la sua candidatura.

La vittoria di Trump nella Carolina del Sud è arrivata pochi giorni dopo che un giudice della Corte Suprema di New York gli aveva ordinato di pagare 454 milioni di dollari come parte di un caso di frode civile. Trump si è rivolto ai suoi sostenitori sabato alla Conservative Political Action Conference e ha affermato che le molteplici accuse penali contro di lui lo hanno aiutato a ottenere sostegno nella comunità nera.

Donald Trump“Poi mi hanno accusato una seconda, terza e quarta volta. E molte persone dicono che è per questo che piaccio alla comunità nera, perché sono state ferite così tanto e discriminate, e in effetti mi vedono come se fossi discriminato. Ciò è stato piuttosto sorprendente. “Non lo so, ma forse c'è qualcosa di vero in questo.”

Il copresidente della campagna del presidente Biden, Cedric Richmond, ha risposto ai commenti di Trump dicendo: “L'affermazione di Donald Trump secondo cui gli afroamericani lo sosterranno a causa delle sue accuse penali è un insulto. Questo è stupido. “Questo è semplicemente razzista.”