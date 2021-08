Con il dominio host, è riuscito a chiudere il decentramento, un salto verso l’economia cripto

Poco prima della conclusione dell’evento, è stata posta la seguente domanda: Bitcoin potrebbe valere un milione di dollari?

Analista economico Carlos Maslaton Impegnato a rispondere. Ha analizzato le varie fasi storiche di Bitcoin, e ha visto che “Ciò che ora è pari a $ 49,234 varrà $ 357.934 e può essere rinnovato per la seconda volta $ 464K”. “Ci sarà un grande scandalo globale, e questo terrà d’occhio la Federal Reserve statunitense, perché è una valuta decentralizzata che nessuno gestisce”, ha aggiunto Maslaton. “Potrebbe volerci molto tempo per raggiungere un milione di dollari, ma è possibile”, ha detto. E fissa una data: 2025.

protezione

Joaquin Moreno, host BTC in spagnolo, dettagliando le diverse tipologie di portafogli in base alle esigenze. “È importante considerare la sicurezza quando si sceglie uno scambio che supporta l’autenticazione a due fattori e indagare sul team dietro di esso che ha una comprovata esperienza nel mercato”.. Ha aggiunto: “Per coloro che vogliono investire un po’ di più, dovrebbero avere due dispositivi: un portafoglio hardware per firmare le transazioni in modo più sicuro e uno stent metallico”.

bitcoin 1 moreno.png Joaquin Moreno, host BTC in spagnolo

Dopo, Lorena Ortiz, imprenditrice e co-fondatrice del Bitcoin Embassy Bar a Città del MessicoSpiega come funzionano il contratto, i minatori e i portafogli. “E se le regole cambiano, se qualcuno vuole cambiare la regola? Le decisioni dipendono da sempre più persone man mano che i partecipanti si uniscono, che è uno dei punti di forza di Bitcoin, dal momento che non è facile modificare le regole. Bitcoin è come un aereo che trasporta milioni di persone, è in volo”, un grafico dal Messico

Diana Gomez, Signatura legaltech e Bitcoin Argentina NGO teamdenominate truffe. “È facile essere tentati da promesse di ricchezza, perché la storia di Bitcoin è superata da quel mito”, ha esordito. Siamo di fronte a un ambiente decentralizzato e senza proprietario. Se qualcuno offre un contratto e un rendimento garantito, potremmo avere a che fare con una truffa.” Ha suggerito: “Quando il progetto è in dubbio, è meglio andare verso asset più sicuri come Bitcoin. In generale, usano un linguaggio tecnico molto difficile e non hanno team registrati”.

READ Il prezzo dell'elettricità scenderà oggi anche se continua a salire nel calore dell'ondata di caldo Bitcoin 2 ortiz.png Lorena Ortiz, imprenditrice e co-fondatrice del Bitcoin Embassy Bar a Città del Messico

Hanno anche implementato paneles sui dollari di criptovaluta (cosa sono, quanti sono e in cosa differiscono)Questo ha affrontato la possibilità di utilizzare il mondo digitale come misura precauzionale o come investimento legato al dollaro, ma con una maggiore redditività. e a tavola Soluzioni crittografiche per il tuo quotidiano. A questo punto, Marcello Cavazzoli di Lemon Cash ha spiegato che il suo progetto è emerso come un modo per “migrare le persone nel futuro digitale”. “Il Mercato Il tradizionale sarà completamente sostituito e sarà necessario lavorare sull’usabilità in modo che più persone possano unirsi. “Siamo un ponte tra il presente e il futuro”, ha detto Cavazzoli.

sistemi

Un altro punto di decentramento era Quali leggi e regolamenti si applicano alle criptovalute?. I partecipanti hanno convenuto che “Bitcoin ha già le sue regole e lo stato dovrebbe controllare che non ci sia riciclaggio di denaro e che le tasse siano pagate”. in questo senso, Marcus Zuccaro, educatore ed esperto fiscale, ha dichiarato: “Esiste una regolamentazione fiscale senza una piena conoscenza di ciò che è regolamentato, con pochissime menzioni specifiche di criptovalute, ma ciò che devi capire sulla valuta digitale non è definito. Allo stesso modo, ci sono problemi con la fonte è la versione, ma nella versione Bitcoin è decentralizzata. Mentre Camilo Jorajuría de León, tesoriere e membro del consiglio di amministrazione della ONG Bitcoin Argentina“C’è un’opportunità per il regolatore: seguire la strada della Bolivia, che vieta e incoraggia il mercato nero, o come El Salvador, che è più flessibile”, ha affermato.

READ Il presidente del Messico parlerà con il vicepresidente degli Stati Uniti della riapertura dei confini e delle vaccinazioni Regolamento Bitcoin 3. png Panel “Quali leggi e regolamenti si applicano alle criptovalute”

Di questo paese, Jorge Valenzuela ha parlato nello specifico di Bitcoin Beach e dell’esperienza di El Salvador, che ha approvato Bitcoin come moneta a corso legale. “Vediamo il potenziale: l’accesso. Un’azienda che si iscrive al sistema bancario tradizionale deve presentare la sua carta e pagare di più, rendendo al contempo bitcoin più liberamente accessibile”. “Tutti non vedono l’ora che arrivi El Salvador e abbiamo la responsabilità di farlo funzionare”, ha aggiunto.

L’evento ha anche discusso dei vantaggi di investire in Bitcoin. “Potrebbe essere l’equivalente del mercato dell’oro”, ha affermato Miguel Schweitzer, co-fondatore e CEO di Quantia Capital, che ha affermato che il bitcoin “soddisfa tutti i requisiti per essere un negozio di valore internazionale”.. “In Argentina, siamo abituati a risparmiare in dollari, ma dalla creazione della Federal Reserve ha perso il 99% del valore dei suoi acquisti”, ha detto. In questo senso, la pandemia ha anche iniziato a “guardare Bitcoin con occhi diversi, come si guardava l’oro negli anni ’70”.

Non ci sono banche

Allo stesso modo, in caso di decentramento, viene analizzato Come accedere a prestiti, investimenti e altri servizi finanziari senza banche, attraverso esperimenti in cui il mondo della crittografia abbatte le barriere del sistema tradizionale. Successivamente, si è svolta la sessione: “Come viene applicata l’ingegneria finanziaria nel mondo delle criptovalute? Leva finanziaria, reddito passivo, agricoltura, swap atomici, market maker automatizzati e altro.” “Offriamo molte possibilità, dimostriamo che c’è il rischio che non entrino alla cieca. L’argento era limitato a una posizione in valuta con leva finanziaria, che se cadesse lo renderebbe più forte del simbolo comune”, ha affermato. Maximiliano Haines, COO, Binance Latam.

Bitcoin 4.jpeg Uno dei pannelli ha trattato il tema della leva finanziaria, del reddito passivo, dell’agricoltura, degli scambi atomici, dei market maker automatizzati e altro ancora READ Hyatt Regency Barcelona Tower riapre le sue porte

a tavola “Rivoluzione NFT nell’arte” Spiegato come è progredita la monetizzazione del lavoro culturale e degli artisti. “Sarà un nuovo settore e vedrà una crescita enorme nel prossimo decennio. Ogni NFT è un nuovo business, che fa cambiare i brevetti come lo conosciamo. Porta anche nuovi collezionisti, i giovani che attraverso i sistemi crittografici sono diventati ricco” Alberto Echegaray Guevara, fondatore di Pascal Capital & Trustlink.io.

decentramento

L’evento di chiusura è stato un cartellone “L’impatto del decentramento sulla rivoluzione tecnologica e la società”.

“Il capitalismo come lo conosciamo è sotto controllo”, afferma Joanne Quick, scrittrice di #DilemaHumano, #7R e Trendsetter tech. “La decentralizzazione comporta il rischio di perdita di dati e i costi sono più elevati. Diversità e flessibilità migliorano i sistemi decentralizzati”, ha aggiunto. “La tecnologia è il grande abilitatore della comunicazione. Non c’è più alcun controllo su un’organizzazione, il controllo è stato aggirato e si è dimostrato che funziona”, ha affermato Silvia Torres Carbonell, direttore e professore del Center for Entrepreneurship. “

José Ignacio Trajtenberg, MBA, Avvocato e Imprenditore presso Xcapit, Ha iniziato la sua presentazione osservando la rivoluzione tecnologica e il decentramento non solo dei contenuti, ma anche dell’energia e della produzione alimentare, tra le altre aree. “A livello economico c’è un focus, come abbiamo visto nel caso di Google o Apple, ma anche nella blockchain”, ha aggiunto.

Diego Gutierrez Zaldivar, CEO di IOVLabs e co-fondatore di Bitcoin Iberoamérica NGO & Koibanx, ha osservato che con i cicli di innovazione “Diversi compiti umani non erano intermedi”, si è concentrato su social network, robotica e stampa 3D. Ha predetto che “Bitcoin ha iniziato a non interferire nel sistema finanziario e in seguito assisterà a un decentramento del potere politico”.