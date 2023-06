Con il drone DJI Mini 3 e gli accessori, puoi registrare le tue avventure in 4K come un professionista a un prezzo mai visto prima.

Con un drone, puoi esplorare il mondo dall’alto e registrare le tue avventure come un vero professionista. Se stai cercando un modello che offra funzionalità di alto livello a un buon prezzo, ora è il prezzo Amazzonia possedere questo DJI Mini 3 Vola di più Combo Ad un prezzo storico di almeno 676 euro.

DJI Mini 3 Vuela Más Bundle (DJI RC) – Mini drone pieghevole leggero con fotocamera con video HDR 4K, 38 minuti di volo, registrazione verticale e funzioni intelligenti, grigio

Acquista DJI Mini 3 Fly More Combo al miglior prezzo

Questo drone DJI In precedenza aveva un prezzo di € 809,33 su Amazon, ma ora puoi farlo Risparmia fino a 133€ sul tuo acquisto Grazie allo sconto parte al minimo storico di 676 euro. E come sempre la spedizione è gratuita e in un giorno a patto che siamo utenti Prime o usufruiamo della prova gratuita di un mese del servizio.

DJI Mini 3 è un drone Design compatto e pieghevole Con il suo peso leggero di 249 g, è perfetto da portare ovunque. Questo ce l’ha Fotocamera da 12 megapixel In grado di registrare video alla massima risoluzione 4K HDR a 30 fotogrammi al secondo e raccogliere Foto RAWfornendo una maggiore flessibilità durante la modifica su un computer.

D’altra parte, integra l’avanzato Sensore CMOS da 1/1,3 pollici e obiettivo f/1,7 Visualizza le immagini con grande dettaglio giorno e notte. Ha anche installato Consente di regolare l’angolazione della telecamera anche in posizioni ampie Sistema di rilevamento degli ostacoli.

E in termini di autonomia, questo modello ha una batteria a lunga durata Fino a 38 minuti di volo E una distanza massima di percorrenza di 18 km.

questo pacchetto Vola più Combo Include una varietà di accessori: Una protezione cardanica, tre batterie di volo intelligenti, due cavi PD, una comoda custodia per il trasporto, un caricatore a due vie per caricare le batterie contemporaneamente, viti di ricambio, un cacciavite ed eliche extra.

Ma, senza dubbio, si distingue per il recupero telecomando dji rc, chi ce ne dà Doppi bracci a molla e display Full HD Mostra la visione in tempo reale del drone.

