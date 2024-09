Con il film Vermiglio l’Italia vuole vincere gli Oscar nel 2025.

Dopo aver battuto altri 18 film italiani nominati, il film di Delpero vuole entrare nella short list dei 15 migliori film internazionali, che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences selezionerà a Hollywood a metà dicembre.

Vermiglio, ambientato in un paese di montagna durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, è una storia d’amore, legami familiari e tradizioni del Quotidiano Nazionale, girata con estrema intensità e con la partecipazione di attori per lo più non professionisti.

Con un costo di produzione di circa quattro milioni di euro, il film racconta la storia di un soldato siciliano che si rifugia nel comune montano di Vermiglio, situato in Trentino, in provincia di Bolzano, a pochi chilometri dal confine austriaco. , patria del Delpero.

Un dramma in corsa racconta la storia di un soldato che porta sulle spalle per chilometri un compagno ferito fino a trovare un luogo sicuro in un villaggio alpino sospeso nel tempo, tra le nevi di una valle dove il conflitto è vivo e ininterrotto. Nella depressione secolare, il contadino è rimasto lo stesso.

Vermiglio è stato presentato quest’anno all’81esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tenutasi dal 28 agosto al 7 settembre, dove ha vinto il Leone d’Argento della Gran Giuria.

“Sono contento del film”, ha detto Delpero dopo aver appreso che il suo lavoro era stato scelto per rappresentare il suo paese agli Oscar.

“Mi sono sentito bene dal feedback che ho ricevuto, e la storia di questa nuova esperienza in montagna è sicuramente legata all’identità italiana”, ha aggiunto.

I finalisti saranno presentati dalla Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences il 17 dicembre 2024, mentre i cinque film stranieri candidati agli Oscar saranno annunciati il ​​17 gennaio 2025 e la cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles il 2 marzo 2024. quell’anno.

