Con il fuoricampo di Casas e una buona difesa, i Red Sox hanno sconfitto gli Angels 7–2

Triston Casas ha sbalordito con un homer di lunga durata durante un primo inning di quattro run, e sabato i Boston Red Sox hanno battuto i Los Angeles Angels 7-2.

Boston si è sbarazzata dei problemi difensivi che lo affliggevano all'inizio della stagione e ha ottenuto la sua prima vittoria in casa in questa stagione.

Masataka Yoshida ha aggiunto due singoli RBI per i Red Sox, che hanno aperto 0-4 in casa e hanno commesso otto errori che hanno portato a nove punti non guadagnati.

Per tutta la stagione, Boston ha commesso 14 errori, risultando in 15 punti non guadagnati.

Ma sabato i Red Sox sembravano impeccabili. L'interbase David Hamilton ha fatto un gioco accattivante al centro del campo per un'uscita forzata. La partita si è conclusa con uno splendido punteggio di 6 a 4 a 3.

Taylor Ward ha segnato un fuoricampo da due punti, l'8.999esimo nella storia per gli Angels, che hanno sconfitto Boston 7-0 venerdì in Gara 1 della serie. Il picchiatore Mike Trout è andato 0 su 4 con uno strikeout.

La vittoria è andata a Greg Weissert (1-1). Sconfitta per Griffin Canning (0-2).

Per gli Angels, dominicano Miguel Sano 2-0.

Per i Red Sox, il venezuelano Wilyer Abreu ha segnato 2 su 4 con due punti segnati e un RBI. Il dominicano Emmanuel Valdez 2-1 con un gol, Pablo Reyes 1-1.