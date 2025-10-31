Tre anni prima dei leader europei, la Russia era convinta di dover spendere più soldi in difesa. Lunedì, i leader provenienti da tutta l’Unione europea e la Gran Bretagna a Bruxelles si sono incontrati per discutere di una domanda confusa: come pagarla.

È stata una preoccupazione più grave perché il presidente Trump è tornato alla Casa Bianca.

Gli Stati Uniti sono il più grande piacere militare per lo sforzo bellico dell’Ucraina, ma Trump ha suggerito di ritirare rapidamente il sostegno americano e militare e lascerà gli europei agli europei. Ha anche insistito sul fatto che i paesi della NATO intensificano le spese difensive al 5 percento della loro produzione economica annuale, un radicale aumento dei piani della NATO del 3 % o del 3,5 per cento per raggiungere il proprio obiettivo nel prossimo incontro di quest’estate. Gli stessi Stati Uniti spendono solo circa il 3,4 per cento della difesa del PIL.

La sicurezza è solo uno dei quadrati in cui l’amministrazione Trump colpisce una posizione più di fronte. Domenica sera, Trump si è impegnato a formulare una nuova tariffa per i partner commerciali europei “molto presto”. Ciò aumenta la sensazione in Europa che dovrebbe essere in grado di cacciare di più da solo in un mondo in cui gli Stati Uniti sono un partner meno affidabile.

Con la guerra in Ucraina, l’Unione europea, che è stata fondata nel libero scambio e si è descritta “un progetto di pace”, è diventata più impegnata nella deterrenza e nella difesa. Le industrie della difesa dovrebbero ora espandersi e rendere la spesa più efficiente e cooperativa. Il primo ministro Kiir Starmer è venuto dalla Gran Bretagna lunedì, che è la prima volta da quando la Gran Bretagna ha lasciato l’Unione europea in cui un leader britannico ha incontrato 27 leader del blocco a Bruxelles.