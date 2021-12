Con il tempo di risposta del sistema messo alla prova, Nvidia premia il più veloce in KovaaK

società californiana, nvidia dalla mano mortoAnnuncialo attraverso il gioco kovac Testeranno sia la latenza dei nostri computer, sia le nostre reazioni. Tutto questo sarà possibile grazie alla sfida che entrambi hanno sviluppato nell’ambito della promozione del noto brevetto Nvidia ReflexChe mira a migliorare la capacità di tutti i giocatori che si sforzano di vincere in modo competitivo.

Come posso partecipare al System Latency Challenge?

Queste competizioni si svolgeranno dal 14 dicembre al 21 gennaio 2022 da KovaaK’s.

Quali sono le sfide?

KovaaK’s è un gioco che funge da addestramento al tiro che può aiutarci a migliorare le nostre abilità in giochi come Apex Legends, Call of Duty: Vanguard, Fortnite, Valorant, ecc. Consiste principalmente in una serie di vari allenamenti incentrati sul tiro.





Dove posso scaricare KovaaK?

Questo gioco è disponibile gratuitamente sullo store digitale di vapore Pesa 7,85 GB.

A quali giochi partecipano?

In KovaaK troveremo due giochi all’interno della sezione Esperienze Nvidiae follia di latenza S Latenza tremolante. Il primo è sparare alle cose che vediamo sullo schermo e cercare di non perdere il punteggio. La sfida qui è cercare di essere il più precisi possibile a seconda del tempo di risposta che ci impongono. Nel caso del secondo gioco, è un po’ più complicato, poiché dobbiamo essere molto agili, poiché dobbiamo sparare a un punto arancione che appare molto rapidamente dopo aver sparato a un punto blu.





Che tipo di premi puoi vincere?

I primi 200 risultati verranno inseriti in una sorta di lotteria:

9 schede grafiche GeForce RTX 3080 Ti Enterprise Edition

9 schermi Oculux NXG253R 360 Hz NVIDIA G-SYNC

360 Hz NVIDIA G-SYNC p.9 topi Logitech Pro X Superlite

È importante notare che puoi partecipare indipendentemente dalla squadra in cui ti trovi e i 27 vincitori saranno annunciati nel gennaio 2022.





Quali sono i requisiti minimi di cui ho bisogno per poter eseguire KovaaK?

Sistema operativo: Windows Vista/7/8/10 64 bit (ultimo service pack)

Processore: Intel Core i3 o AMD Phenom X3 865

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 4850 o Intel HD Graphics 4400

DirectX: versione 11

Rete: connessione internet a banda larga

Memoria: 8 GB

Quali sono i requisiti consigliati per giocare a KovaaK?

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (ultimo service pack)

Processore: Intel Core i5 o AMD Phenom II X3 o successivo

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7950 o superiore.

DirectX: versione 11

Rete: connessione internet a banda larga

Memoria: 8 GB

