Con il “terribile seminterrato” e partecipanti famosi e sconosciuti: questo sarà il nuovo Grande Fratello cileno, che sarà registrato in Argentina

Le presentatrici Diana Poloco ed Emilia Daiber hanno rivelato cosa offrirà il reality show cileno, che si terrà presso la casa di GH Argentina.

Grande fratello Chili Tornerà in televisione nella seconda metà del 2024, con diverse modifiche rispetto alla versione precedente. Dopo i buoni numeri ottenuti in quella che fu la prima edizione del reality, non restava che aggiustare i tempi e fare come sarebbe stata la seconda stagione del torneo, con qualche novità importante, anche rispetto alla versione argentina.

Una delle differenze principali riguarda il fatto che in questa occasione, La casa presenterà 10 partecipanti famosi e 10 partecipanti sconosciuti Che devono affrontare diverse prove e sfide per restare a casa. l’autista Diana Boloko, La sorella di Cecilia Boloko ha rivelato attraverso l’account ufficiale del torneo su Instagram che “Non mancheranno grandi gare e impegnative prove fisiche per i partecipanti“.

Inoltre, ha detto,Ci sarà un seminterrato, che è un posto terribile dove nessuno vorrà stare. Nessuno vorrà dormire. Secondo lui, i partecipanti che perdono nelle gare a squadre dovranno vivere lì. “La verità è che è un posto terribile, non c’è riposo e c’è poco cibo, quindi i giocatori probabilmente sacrificheranno la loro vita per vincere il torneo.”

Quindi, a differenza di quanto accaduto in altri paesi, La convivenza non sarà 24 ore su 24 per tuttiI vincitori potranno godere di una camera da letto più confortevole e di più provviste.

Nella Casa argentina si è tenuta la prima edizione del Grande Fratello Cile, così come lo sarà in questa nuova edizione

L’introduzione “seminterrato” si presenta come una delle novità più importanti del reality show. Questa strategia cerca di aumentare la tensione e il dramma all’interno del gioco, fornendo un’esperienza più intensa ed impegnativa per i partecipanti che non riescono a eccellere.

Lo studio dove si terranno i concerti e i dibattiti di musica classica sarà in Cile, mentre l’immobile che verrà utilizzato quest’anno sarà, come nella precedente edizione, in Argentina. Ed eccolo qui Emilia Daiber, che sarà responsabile dello svolgimento delle attività all’interno della casa. Questo cambiamento cerca di fornire nuove dinamiche e preservare l’interesse del pubblico.

Daiber ha sottolineato che “il Grande Fratello arriverà con molti inizi”, poi ha fatto riferimento alle “severe” prove a cui saranno sottoposti i giocatori. “Ci sarà anche uno spazio per il relax, faranno delle feste e, ripeto, ci sarò anche io per creare certe dinamiche e certi giochi”, ha detto della versione, che ha definito “molto vivace”. “.

Celebrity Big Brother UK Basement (2013) (foto/www.birminghammail.co.uk)

Esprimi i suoi sentimenti in una conversazione con l’ora Dal Cile, Emilia Daiber conferma: “Sinceramente lo sto ancora digerendo, ma sono molto contenta”. Penso che questa sia una sfida molto importante a livello professionale nella mia carriera. Sono anche grato che mi abbiano dato questa opportunità. “Felice di lavorare con Diana, che ammiro molto.”

Fino a, Michelle WassermannVicepresidente senior di Diritti di Banijay -La società proprietaria del format per l’America Latina, gli Stati Uniti, la Spagna e il Brasile- ha espresso: “Rinnovamento Grande Fratello “In Cile si dimostra ancora una volta la forza e il successo del programma, unendosi a centinaia di stagioni prodotte in tutto il mondo”.

Sebbene i partecipanti alla casa non siano ancora stati definiti, nella sua prima edizione, GH Chile ha vinto il premio Premi del Grande Fratello, tenutosi ad Amsterdam. C’è il partecipante Monica Ramos, 78 anni Ne furono prodotti un gran numero e furono premiati con il premio “Novità con il miglior stile” durante una cerimonia di premiazione in cui Ha superato la stessa Sharon Osbourne. Ha 71 anni e ha fatto parte del Celebrity Big Brother UK per 8 giorni.

“Non posso credere di averla battuta, penso che sia fantastico, “Ciò significa che anche le persone semplici vengono premiate”, ha espresso in un’intervista alla stampa cilena, spiegando poi: “Ho ancora i capelli viola e questo non cambierà. Anche se l’occasione è molto elegante, cerco di camminare come me sono, non comportarmi come qualcosa.”