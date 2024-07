Con la pulizia della comunità, continuano gli sforzi per recuperare lo spazio di Wilson, il prossimo polo culturale di Villa Alemana

Questa giornata è stata possibile grazie al sostegno fornito dal Comune, dall’Ente Comunale di Villa Alemana e da diverse organizzazioni sociali del settore..

Si è concretizzata una nuova giornata per il recupero degli spazi pubblici, guidata dal Comune di Villa Alemana, Questa volta nello spazio di Wilson, il sito che fungeva da scuola superiore principale di Peñablanca e che oggi cerca di imporsi come il prossimo punto d’incontro per l’arte E la cultura nella società.

All’evento hanno partecipato i vicini, le organizzazioni regionali, i funzionari del Comune di Villa Alemana e l’Unità Organizzazioni ComunitarieChi ha pulito il settore e rimosso detriti e materiale scolastico scartato.

A questo proposito, ha affermato Karen Poblete, segretaria generale di Villa Alemana“Conosciamo il valore che l’ex Scuola Wilson rappresenta per tutti gli abitanti di Peñablanca, gli abitanti di Wilson e per ogni Villa Alemana”, ha osservato. Questo spazio è stato abbandonato per molto tempo ed è importante per noi rivitalizzarlo e riuscire a riunire la comunità.

“Abbiamo recentemente ricevuto la buona notizia che sono state approvate le risorse per costituire un’orchestra comunale che sfrutti anche questo spazio.“Pertanto, stiamo impiegando tutte le nostre energie affinché questo spazio si rafforzi come un importante centro comunitario, culturale, artistico e di sviluppo a Villa Alemana”, ha affermato Poblete.

Da parte sua, Patricio Altamirano Ortiz, Direttore Professionale dell’Unità Organizzazioni Comunitarie, ha dichiarato: “Siamo contenti dell’invito perché le organizzazioni regionali sono presenti, così come le unità municipali che si sono formate da diverse regioni. “Ci impegniamo molto affinché questo diventi realtà, perché è un progetto a medio e lungo termine, perché vogliamo affermarlo come uno spazio culturale e inclusivo”.

“Noi come ONG aspettiamo questa iniziativa da molto tempo, poiché il processo di pulizia è già in corso”, ha confermato Juan Quintana, membro della ONG Reverdecer. Anche il lavoro del comune è stato di grande valore, perché sono stati loro a convocare l’assemblea.

Questo evento si aggiunge ad una serie di azioni e iniziative per il recupero degli spazi pubblici, realizzate dal Comune di Villa Alemana in collaborazione con altre organizzazioni e comunità di tutti i settori del Comune.