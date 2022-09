“Con l’apertura dello spazio INCAA a Rocca c’è un grande spettacolo di cinema”, confermano

In questo Li avevamo Da Radio RN (105,7 a Roca e 90,9 a Neuquén) parlare con Lara DeCozy sull’accordo tra INCAA e il comune di Rocca ottenere «Spazio INCA», Che si è aperto sabato scorso con la proiezione del film “Lunatics” di Martín Salinas.





“Andava tutto bene. A volte annunciare la firma dell’accordo sembra ridicolo, ma in questo caso rappresenta la formalizzazione di un business da molti anni. Qualche volta Aiuta a prendere un pezzo di carta. Finalmente avremo il nostro spazio per lavorare con il cinema In primo luogo”, ha detto Dikutsi.

“INCAA ti mette a disposizione l’attrezzatura e la possibilità di proiettare il cinema nazionale che si svolge due volte a settimana. nella città È iniziato un interessante spettacolo cinematografico, che unisce i film più commerciali Cine Rex, Cineclub TYÖ Più autore e Spazio INCA per il cinema nazionale.

“Fino ad ora Non puoi andare a vedere un cinema nazionale quasi da nessuna parteera più comunemente in attesa di essere rilasciato sulle piattaforme. Ingresso $ 100. Sono proiezioni di altissima qualità tecnica. Il fatto che È un invito a vedere un buon cinema, un cinema nazionale e con una qualità perfetta”, ha spiegato Dikutsi Su cosa si può godere nella nuova sala che è stata mostrata per la prima volta al Roca.

