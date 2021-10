Con Messi in piena forma, il PSG otterrà la nona vittoria consecutiva in Ligue 1: tempo, televisione e squadra.

Messi viene dalla sua celebrazione del suo primo gol con la maglia del Paris Saint-Germain (Immagine: Reuters)

Paris Saint-Germain Ha superato la sua prima tempesta in questo cielo stellato e ha inflitto una vittoria schiacciante al Manchester City in Champions League, portando sollievo in uno spogliatoio che vivrà di persistenti voci di tensione, oltre a una costante lente d’ingrandimento da parte della stampa. Insieme a Lionel Messi In uno stato di pietà dopo una malattia al ginocchio che lo ha messo da parte da due partite, combinate Mauricio Pochettino Cercherà di fare un’altra mossa di successo nel campionato francese.

dalle otto del mattino (ora dell’Argentina), e Visiterà il Paris Saint-Germain in Giardino Roazon a Rennes Per la nona giornata del campionato francese che lo ha reso leader assoluto con una statistica clamorosa: ha vinto le precedenti otto prestazioni realizzate per il campionato nazionale con 22 gol a suo favore e 7 contro di lui, elemento che indica lo squilibrio tra attacco e difesa perché è lontano dall’essere una delle squadre meno sconfitte del torneo.

Il Rennes occupa il tredicesimo posto con 9 punti, poiché ha vinto due partite, ne ha pareggiate tre e ha perso le restanti tre nonostante il suo accumulo. Ha avuto a malapena successo nelle sue ultime sei partite da protagonista.

Il La sua ultima sconfitta Squadra del cuore Dal Paris Saint-Germain è successo quasi due mesi fa quando il Lille li ha sconfitti 1-0 nella Supercoppa di Francia Da lì, la squadra ha ottenuto nove vittorie e un pareggio – contro il Bruges in Champions League -.

Il successo ottenuto contro il City la scorsa settimana nel campionato continentale ha aiutato la squadra francese a chiarire alcune voci di conflitti sorti, soprattutto dopo l’addio anticipato della nazionale francese. Lionel Messi contro il Lione – che è stato poi confermato essere stato motivato da un infortunio che lo ha messo fuori gioco da due partite – come ha detto lui Kylian Mbappe Sopra Neymar In panchina nell’ultima partita del campionato nazionale e lotta per il titolo nel girone accedere Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas.

Finora, Messi aggiunge quattro offerte con la maglia del Paris Saint-Germain con un gol. Ha esordito nella vittoria per 2-0 sul Reims e poi ha giocato contro Brugge, Manchester City e Lione. “Mentre suoniamo di più e ci conosciamo di più, continueremo a crescere insieme. E Dobbiamo continuare a migliorare in termini di gioco, a volte abbiamo fatto molto bene, e dobbiamo cercare di allungare quella partita, è quello che ci darà i risultati alla fine.“, Annunciando il Tridente che abbina Mbappe e Neymar A seguire, la festa contro l’Inghilterra guidata da Josep Guardiola.

Possibili configurazioni

Ren: Alfred Gomis Hamari Traore, Armed Omari, Naif Ajurd, Berger Melling; Benjamin Beuregood, Jonas Martin, Flavian Tait, Kamaluddin Soleimana; Gaetan Laborde y Martin Terrier. DT: Bruno Genesio.

Parigi Saint-Germain: Keylor Navas, Ashraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdo Diallo; Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Joy; Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar. DT: Mauricio Pochettino.

stadio: Giardino Roazon

Tavolo: 8.00

la televisione: ESPN

Tabella delle posizioni

