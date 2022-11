Con questa nuova funzione potrai inviarti messaggi WhatsApp, il che è più utile di quanto sembri

Forse suona un po’ strano, ma ci sono persone che si mandano messaggi. Lo fanno per raccogliere appunti e idee che arrivano a loro e non hanno nessun posto a cui fare riferimento. Per fare questo dovevano andare a gradiUsa altre applicazioni Oppure invialo alle chat di persone fidate. Ma è finita grazie Il Whatsapp.

Come spiegato da WABetaInfo, è ampiamente distribuito su iOS con la versione 22.23.74 dell’app. È disponibile anche su Android, seppur in misura minore, dopo aver aggiornato WhatsApp alla versione 2.22.23.77.

Come inizi a inviare messaggi?

Logo di WhatsApp sullo schermo del cellulare DPA via Europa Press/EP

Per iniziare a inviare messaggi a te stesso, non devi fare altro che toccare il pulsante Conversazioni situato nell’angolo in basso a destra o in alto a destra, a seconda del sistema operativo. Vedrai il tuo contatto in cima all’elenco. Entrando nella conversazione, vedrai un messaggio diverso: “Invia un messaggio a te stesso”.

Sui dispositivi collegati, siano essi mobili, tablet o computer, puoi anche vedere i messaggi inviati a te stesso. Questo è particolarmente utile ora che sta testando WhatsApp el Stato degli amiciDove lo stesso account può essere utilizzato su due diversi dispositivi mobili.





Victor Endrino Cuesta

Come sottolinea l’azienda, anche queste chat sono crittografate end-to-end, quindi solo tu puoi leggere il contenuto delle conversazioni.

Se al momento non disponi di questa funzione, non preoccuparti. Potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno prima che WhatsApp completi l’implementazione di questa opzione tanto attesa.

Perché mandi messaggi a te stesso?

È naturale che qualcuno si chieda perché sta inviando messaggi WhatsApp a se stesso. Ma è un trucco che molte persone usano per non dimenticare nulla. Va tenuto presente che l’applicazione di messaggistica è la più utilizzata da molti spagnoli.

Quindi è molto comodo scambiarsi link, immagini, video, password, indirizzi, file o idee e mettere tutto in un unico posto. Una volta fatto in questo modo, è noto che tutto sarà scritto da qualche parte.