Con questo aiuto economico di $ 8.000, farai miglioramenti energetici nella tua casa

Se hai intenzione di apportare alcune modifiche energetiche alla tua casa, niente è meglio che ricevere un inestimabile $ 8.000,00 in assistenza. Forse, al momento non hai un budget specifico per far fronte alle spese imminenti. Tuttavia, la soluzione arriva con l’Inflation Reduction Act, che è stato approvato dal governo degli Stati Uniti.

Il sostegno finanziario fino a $ 8.000,00 viene fornito tramite crediti d’imposta o rimborsi. Il pagamento sarà effettuato per l’utilizzo nella prossima ristrutturazione energetica della casa.

In primo luogo, ne trarrai beneficio se intendi raggiungere la solitudine. Cosa significa? Ad esempio, puoi risparmiare fino al 15% sulla bolletta del riscaldamento e del raffrescamento. A partire dalla prossima estate, gli assegni saranno disponibili in tutti gli stati del Paese. Per inciso, in alcuni casi, verranno emessi pagamenti fino a $ 8.000,00 USD.

Nel frattempo, se acquisti una stufa elettrica, avrai anche diritto a un aiuto finanziario. Come? Questo sarà possibile se guadagni meno del 150% della media in una determinata area. Il sostegno finanziario arriverà sotto forma di compensazione e il limite di pagamento sarà di $ 14.000,00.

Altri elettrodomestici come scaldabagni e pompe di calore rientrano in questo concetto. Inoltre sono inclusi gli asciugabiancheria elettrici. Se effettui un miglioramento domestico relativo a pompe e scaldabagni, riceverai una sovvenzione di $ 2.000,00.

I pannelli solari attirano sconti

Se intendi installare un pannello solare in casa, la suddetta legge prevede il rimborso fino al 30% del costo totale del dispositivo. Il denaro sarà consegnato da un credito d’imposta.

I pagamenti inizieranno nel 2023. La novità è che chi farà migliorie di questo tipo tra il 2033 e il 2034 potrà richiedere dal 22% al 26% del progetto totale.