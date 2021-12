Con questo lotto di 50 unità, Audi dà il meritato addio alla TT RS

Mercoledì negli Stati Uniti, Audi ha annunciato l’addio al vertice Audi TT RS. Questa è l’Audi TT RS Heritage Edition, una collezione di 50 unità che portano i colori distintivi dei quattro anelli e motivi speciali che richiamano i geni sportivi del marchio. Ogni emissione ha un valore di $ 81.450, ovvero circa $ 68 milioni.

Audi spiega che la coupé a cinque cilindri sarà disponibile in Alpine White, Helios Blue, Stone Grey, Metallic Red e Malachite Green. Ci saranno 10 unità per ogni tono. Per aumentare l’esclusività del gioco, la TT RS Heritage Edition presenta a lato la scritta “HERITAGE EDITION”, seguita dall’ordine di accensione del cilindro “1-2-4-5-3”, evidenziato da “quattro”.

Altre aggiunte alla formula sono i cerchi bicolore da 20 pollici a cinque razze, un limitatore di velocità a 174 mph – o 280 km/h – (invece di 155 mph), un volante rivestito in Alcantara con accenti centrali colorati. OLED posteriore, loghi RS sui tappetini, porte di scarico sportive e spoiler Elettrico (spoiler permanente rimosso).

Il marchio tedesco afferma che il motore a cinque cilindri è una parte importante della sua eredità e conferma di aver vinto il premio International Engine of the Year nove volte di fila a partire dal 2010. Si tratta di un motore turbo da 2,5 litri che eroga 400 CV e 480 Nm da 0 a 100 km/h Un’ora in soli 3,6 secondi. L’azienda afferma che la sua bussola non ha eguali. La scatola è una trasmissione automatica a doppia frizione a sette velocità, che fornisce potenza a entrambi gli assi.

Fino al 2012, i motori a cinque cilindri di Audi erano assenti negli Stati Uniti da circa 30 anni. Quando il marchio ha aperto le iscrizioni su Facebook nel 2011 per una TT RS con motore a cinque cilindri, ha ottenuto 12.000 ordini in un solo mese. Così, l’addio all’Audi TT RS coincide con il decimo anniversario del modello in Nord America.

Chi desidera una di queste unità della 2022 Audi TT RS Heritage Edition dovrà sbrigarsi e sborsare 81.450 dollari, circa 68 milioni di dollari.