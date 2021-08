Con questo trucco, elimina la cronologia delle ricerche recenti di Google con un solo pulsante

Google ti consente di eliminare la cronologia delle ricerche degli ultimi 15 minuti in soli due clic. Questa funzionalità è presentata come una delle opzioni progettate dalla grande azienda tecnologica per proteggere la privacy degli utenti.

La funzione di eliminazione della cronologia delle ricerche degli ultimi 15 minuti è molto semplice. Devi solo fare clic sull’immagine del profilo di Google da iOs e accedere alla tua lista. Una delle opzioni di questo menu è “Elimina gli ultimi 15 minuti”. Devi solo fare clic su di esso e il gioco è fatto.

Il fatto è che tutto ciò che viene cercato tramite il browser Google viene salvato per fornire esperienze personalizzate nei servizi dell’azienda tecnologica, come Google Discover o altre funzioni dell’Assistente Google. Ma se tu come utente non desideri registrare questa attività, hai questa nuova opzione per eliminare la cronologia delle ricerche.

Al momento, lo strumento è disponibile per l’app Google per sistemi operativi iOS, anche se potrebbe presto essere utilizzato dai dispositivi Android. Gli utenti della versione desktop di Google dovranno attendere ancora un po’ per sfruttare questa funzionalità, dal momento che non è ancora noto quando sarà disponibile.

Su un computer, puoi scegliere l’opzione Elimina automaticamente per eliminare la cronologia delle ricerche ogni 18 o 36 mesi oppure puoi eliminare la cronologia manualmente.

Per farlo manualmente, devi accedere alla cronologia di navigazione quando utilizzi il tuo account Google. Devi accedere alla schermata Le mie attività su Google, dove vengono visualizzate tutte le tue attività: ciò che hai visualizzato, cercato e altri dati sull’attività del tuo browser.

Una volta lì, devi andare nella casella Google.com e fare clic sulla “X” nell’angolo in alto a destra. In questo momento si apre un popup che ti chiede se sei sicuro di voler eliminare le informazioni sulle tue ricerche.

Con questi passaggi, Google cancellerà le ultime pagine visitate, non le registrerà e non le utilizzerà quando fornirà contenuti personalizzati sui servizi di cui dispone.

