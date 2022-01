Con solo il 50% della capienza dello stadio, La Nueva Olla giocherà la squadra del Paraguay contro l’Uruguay nella partita contro il Qatar | calcio | Gli sport

Lo stadio pubblico Pablo Rojas, noto come La Nueva Ola, è stato inaugurato nel 1970 e riaperto nel 2017 con una capacità di 45.000 persone.

La Federcalcio paraguaiana (APF) ha abilitato solo il 50% della capacità dello stadio General Pablo Rojas, noto come La Nueva Ola, ad Asuncion, dove giocherà la sua prossima partita nelle qualificazioni ai Mondiali sudamericani 2022 contro. Uruguay il 27 gennaio.

Secondo le informazioni Presentato dall’APF, “Stato sanitario attuale” A causa dell’aumento dei casi di COVID-19 Dopo aver definito la variabile ómicron Ciò ha portato le autorità a ridurre il numero di ingressi allo stadio Cerro Porteno.

I posti sono stati messi in vendita questo martedì a condizione che solo “i tifosi con un piano di vaccinazione completo e in possesso di una carta verde Fan Safe” potranno entrare nello stadio, secondo una dichiarazione dell’APF.

In questo modo, l’entità Il decano del calcio del Paraguay “si unisce alla campagna di vaccinazione” Per le autorità nazionali, oltre a giustificare l’immunizzazione, richiedono “l’uso di una mascherina permanente”.

Paraguay Il 21 dicembre ha annunciato il trasferimento del suo stadio tradizionale, Defensores del Chaco, in uno stadio più capiente per il 15° turno delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar.

lo stadio Il generale Pablo Rojas, meglio noto come La Nueva Ila, fu insediato nel 1970 Ha riaperto nel 2017 con una capacità di 45.000 persone.

Da allora il confronto tra Paraguay e Uruguay sarà carico di tensione Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per sopravvivere Nella lotta per un posto in Qatar.

Quanto a La Celeste, avrebbe un incentivo in più per essere la debuttante Diego Alonso in panchina come sostituto di Oscar Washington Tabarez Dopo quasi 16 anni di formazione da “Maestro” e sarà proprio nello stesso paese dove ha disputato la sua prima partita da nazionale, nel 1999.

A quattro giorni dalla fine della stagione, l’Uruguay è settimo in classifica con 16 punti, come il Cile che è sesto nel raggiungimento di un migliore equilibrio di gol.

Il Paraguay, dal canto suo, è il nono con 13 numeri interi, sei in più dell’ultimo classificatore.

Le qualificazioni sudamericane sono guidate dal Brasile con 35 punti. A seguire l’Argentina con 29. Le due squadre hanno una partita in sospeso, ma una presenza garantita ai Mondiali in Qatar.

L’Ecuador conta 23 numeri interi, la Colombia 17 (con un punteggio di meno 1) e anche il Perù ne ha 17 (con un punteggio di meno cinque). (Dott.)