Con un punteggio notevole, Tsitsipas ha ritrovato il sorriso a Shanghai e si è conquistato gli applausi del pubblico locale

Mescola e distribuisci di nuovoQuesto processo è attualmente in corso attraverso il tennista greco Stefanos Tsitsipas (12), che ha confermato un nuovo allenatore e ha chiuso venerdì la serie negativa battendo l’ospite giapponese 7-6 (6) e 6-4. Kei Nishikori (153) nel secondo turno Shanghai Masters 1000.

Tsitsipas è caduto in tre delle sue ultime quattro apparizioni in pista. Agenzia per la protezione dell’ambiente

Nonostante abbia interrotto il suo rapporto di lavoro con suo padre, Apostolos, lo scorso agosto, l’ex numero tre del mondo non è riuscito a troncare il rapporto. Irregolarità Recentemente ha perso sorprendentemente nel primo show degli US Open contro l’australiano Thanasi Kokkinakis (79) e nel torneo ATP 500 di Tokyo contro l’americano Alex Michelsen (43), così come nella seconda giornata a Cincinnati contro il britannico Jack. Draper (20 gradi).

Relativo a 2 correlati

Ma i periodi brutti devono finire, come ha dimostrato l’ex campione di Monte Carlo, che ha concluso con una buona prestazione contro il Mouloud Chimane per ritrovare il sorriso e raggiungere il suo obiettivo. Vittoria numero 200 su superfici dureQuesto è un risultato ottenuto in precedenza da tre colleghi della sua generazione, come Daniil Medvedev (quinto), Alexander Zverev (terzo) e Andrey Rublev (sesto), registrando rispettivamente 290, 261 e 234 successi.

In segno di gratitudine per il sostegno ricevuto, il detentore di 11 titoli affronterà i francesi Alexander Müller (74) La prossima volta che cadde “7784” nella sala post-vittoriaÈ stato confermato attraverso i social media che ciò era dovuto a lui cognome in cinese mandarino, Che si pronuncia “chi-chi-ba-see”.