CONAIF ridefinisce il proprio sito web, uno spazio accessibile, ravvicinato e visivamente accattivante

Il nuovo sito web www.conaif.es offre un “look and feel” moderno, con profili cool e una varietà di colori, in base ai toni caratteristici delle diverse aree delle strutture: dall’acqua al freddo, passando per il riscaldamento e l’elettricità, compresi gas, luce ed energie rinnovabili.



Conaif.es È un pratico spazio di comunicazione per gli utentiche si dedica all’audiovisivo, accessibile da qualsiasi dispositivo e risponde alla nuova realtà della CONAIF, un’organizzazione aziendale dedicata alla transizione energetica e alla trasformazione digitale collettiva, che sta diventando sempre più rappresentativa delle società di installazione spagnole incorporando nuovi associazioni di installatori di tutte le regioni e attività rappresentate.

Questo nuovo spazio consente un accesso facile e veloce a ciò che è CONAIF ea tutto ciò che ha da offrire al settore. La struttura di navigazione è semplificata, con il menu principale suddiviso in sette sezioni contenenti tutto il contenuto: i principali servizi forniti da CONAIF, informazioni per aziende ed enti, attualità del settore, un’area contatti e un’area comunicazione, uno spazio per i partner cooperanti e la compilazione dei principali eventi programmati di interesse per gli installatori, nonché un videoteca in home page che promuove l’adesione ai formati multimediali.

Borse di studio, volantini, sconti…

Tra i servizi spicca un motore di ricerca di aiuto e supporto molto completo, sia in Spagna che in Europa, che permette di filtrare i risultati per comunità autonoma, provincia, settore di attività e dipartimento che tiene gli incontri. Anche una guida alla costituzione di società aperte, come il precedente motore di ricerca, senza alcun vincolo di accesso, in modo che qualsiasi utente del sito CONAIF possa farvi riferimento.

Un’altra sezione degna di nota della sezione “Servizi” è quella dei libri e dei software commercializzati dalla CONAIF. Consente l’accesso direttamente dal web a qualsiasi pubblicazione cartacea o digitale in esso contenuta; relativi agli impianti termici, gas, frigoriferi, idrici ed elettrici; Gestione d’impresa e nuove normative per il settore.

Gli utenti possono inoltre accedere a sconti e vantaggi commerciali esclusivi per coloro che fanno parte di CONAIF.

Un’altra novità che contiene è la sezione ad esso dedicata Premio Manuel Laguna, la cosa più importante che dà CONAIF. Include un elenco di tutti i personaggi premiati dalla prima edizione, nel 1997.



Il nuovo sito valorizza la presenza digitale di CONAIF e ne sottolinea l’impegno per la trasformazione digitale.



