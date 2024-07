Concerti come “reel” che uniscono musica e arte cordobana

Mercedes Martinez I Cordoba, (EFE).- Unire musica e arte è l’obiettivo che si prefiggono i promotori di concerti di Studio Art, che mira a diffondere i concerti “reel” delle reti sociali di Cordoba nel resto del mondo.

Si tratta di un progetto nato all’inizio di quest’anno e guidato dal musicista Paco Marin, dalla produttrice Gladys Hidalgo e dall’artista visivo che alla fine degli anni Ottanta fece diverse incursioni nel mondo della musica, Francis Arroyo Ceballos.

Per fare questo, dallo studio che l’artista possiede nel quartiere Santa Rosa della capitale, Cordoba, utilizzano un formato “classico e tradizionale” come uno spettacolo televisivo che “trasmettono attraverso canali più moderni, come i social network”. “Francis Arroyo Ceballos spiega all’EFE.

L’unione dei rami che compongono la cultura è sempre “un’aggiunta, e per questo influiscono su questo problema e dipendono” da istituzioni come Associazione Andalusa per la Promozione della Cultura (CREA)guidata da Arroyo Ceballos, persegue lo stesso obiettivo, ovvero promuovere la cultura e l’istruzione come bene sociale.

Il programma, preparato da BSN Productions e Paco Marín come direttore del suono, con suono e musica dal vivo, vuole essere un nuovo strumento per la promozione, il sostegno e la diffusione della musica, non solo per ciò che è già stato creato e standardizzato, ma anche per musica. Introdurre nuovi talenti o valori.

Progetto aperto

Hanno iniziato a sperimentare perché “nessuno aveva fatto niente del genere” e dopo “alcuni mesi sono rimasti molto contenti di come scorreva la musica”, inizialmente destinata ad artisti di Cordoba, ma “hanno iniziato ad aprirsi” ad altri luoghi della Spagna a causa della domanda che stavano ricevendo.

Unire musica e arte è l’obiettivo prefissato dai promotori di concerti Art Studio, che mira a diffondere concerti simili ai social media da Cordoba al resto del mondo. EFE/Rafa Alkaid

Inizialmente era stato pensato anche per essere distribuito tramite il canale YouTube @ConcertsintheArtStudio, ma “nel giro di pochi mesi si è diffuso su altri social network” e viene trasmesso su vari canali televisivi culturali e piattaforme televisive come il popolare Tivify.

Hanno registrato attualmente una ventina di concerti che uniscono musica e arte, anche se ne hanno trasmessi solo dodici e il resto verrà pubblicato nei prossimi mesi.

Non è un progetto chiuso, «tutt’altro», ma la sua intenzione è quella di ampliare la lista dei cantanti e musicisti collaboratori, senza escludere il lancio di «altre iniziative complementari».

Concerti come “Bokra”

Francis Arroyo ha espresso il suo stupore per il successo del progetto, essendo i concerti “come superare le distanze nei ‘reels’ dei social network”, che sono “brevi concerti in cui i protagonisti scelgono quei 15 o 20 minuti che” dureranno, tendono a prendere il loro meglio.” Quindi questi concerti sono “molto coinvolgenti e ti lasciano desiderare di più”.

Gli artisti più famosi che hanno partecipato finora al progetto ricevono un “trattamento speciale”, poiché oltre al concerto “rilasciano un’intervista nel programma in modo che il pubblico sappia di più sulla loro carriera”.

Per far parte di questo progetto, ha spiegato Arroyo, ci sono due modi. Il primo è contattare gli artisti che ritengono possano contribuire al progetto e, dall’altro, coloro che si avvicinano a loro perché hanno visto alcuni concerti.

Aggiunge che quest’ultima strada è stata quella che li ha spinti a pensare di aprire concerti d’arte in tutte le parti della Spagna, cosa che li ha entusiasmati, così come il fatto che radio e televisioni di altri paesi, come Francia, Argentina o Brasile, abbiano fatto eco a questo iniziativa.

Altri gruppi e solisti includono Pablo Salinas – creatore di Sinfonity, Little Joe and The Runners, Basalto, La Lola, El Juan a Marte ya Venus, The Zeros on Left, Paula López, Rafa Bocero, Ana Jiménez, Emisauros e Alvaro Guerrero. Laura Bautista, David Blue, Kalyvas Del Swing e Gladys Rocking.

Ma come dice Francis Arroyo: “Questo è appena iniziato”. Evie