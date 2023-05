Concerto per l’Anniversario della Repubblica Italiana – Cultura e Moda

Al Teatro Coliseo canterà la cantante Fiorella Mannoia. (Foto: ANSA)

(ANSA) – Buenos Aires, 19 mag – Celebrando il 77esimo anniversario della Repubblica Italiana, Fiorella Mannoia, una delle figure più iconiche della scena musicale italiana, ha presentato il Teatro per la prima volta in Argentina. Colosseo della città portuale.

Dall’inizio della sua carriera, Mannoya è stata notata per la sua voce distintiva. Ha pubblicato diversi album, partecipato ai festival più prestigiosi in Italia e collaborato con famosi cantautori italiani e stranieri.

Fiorella Mannoia è stata riconosciuta con vari premi per il suo eccezionale lavoro artistico e il suo contributo a cause sociali.

Dopo una carriera lunga più di cinque decenni, torna in Argentina con il pianista Claudio Storniolo per presentare un concerto unico al Teatro Coliseo di Buenos Aires sabato 3 giugno alle 18:45.

Il concerto sarà preceduto dal consueto atto aziendale dell’ambasciata presentato da Ivan de Pineda.

Inoltre, a partire da venerdì 9 giugno 2023, il concerto sarà disponibile gratuitamente per 6 mesi sul canale YouTube del Teatro Coliseo e Consolato d’Italia su #ColiseoOnline.

Il 2 giugno l’Italia commemora il referendum popolare del 1946 in cui il popolo elesse un governo repubblicano a suffragio popolare. (ANSA).



