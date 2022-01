En su calidad de presidenta del Foro desde febrero de 2021, Costa Rica acogió la cita regional con el objetivo de fortalecer la cooperazione ambientale multilaterale ante la tripla crisi planetaria del cambio climatico, la pérdida de biodiversidad y la contaminazione

En l’inaugurazione della riunione este jueves, la ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, Andrea Meza, istó a Latinoamérica y el Caribe a accelerare l’implementazione de l’Agenda 2030 per questo motivo di crisi exponen aúsida vulnerás.

“A medida que esta región lidia con la triple crisis planetaria, nuestras vulnerabilidades quedan exuestas, y debemos comprometernos a acelerar l’implementazione de la Agenda 2030”, apuntó Meza.

La ministra tica afirmó que la solidaridad nos empuja a actuar con mayor esfuerzo para encontrar mejores soluciones a la contaminación, el cambio climatico e la pérdida de biodiversidad para transformar así, verdaderamente, a las.

Al darle la bienvenida a las delegaciones partecipanti, il canciller interino Christian Guillermet indica che questo è l’ambiente in cui conocerán importanti risoluzioni per ser discutidas en la prossima Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Esperamo l’adozione di testi di particolare urgenza, come il progetto di risoluzione per uno strumento giuridico e internazionale vinculante sobre la contaminazione por plásticos, o il progetto di risoluzione sobre Soluciones Basadas en la Naturaleza,

Guillermet esprime fiducia in questo spazio come este e altri nell’arena del multilateralismo potente per l’azione congiunta per la crisi che non c’è.

Por su parte, la directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Jacqueline Álvarez, refirió que en 2022 Naciones Unidas está llamando a todos los sectores a entrar en con modo de una crisi ambientales que enfrenta el planeta.

«Nuestros países de America Latina y el Caribe enfrentan enormes desafíos para solucionar estas crisis y proteger a sus pueblos, in particolare a los más vulnerabilis. Este foro regionale è una piattaforma di cooperazione orientata a l’azione per la quale el Pnuma ha servito con orgullo desde su creazione», subrayó Álvarez.

En la cita participan cerca de una venatena de delegaciones encabezadas for ministros de ambiente e autoridades de alto nivel de forma presencial e sei delegaciones de forma virtual.

Gli aiuti alla preparazione della regione di Como per la Quinta sessione dell’Asamblea de las Naciones Unidas per il Medio Ambiente, una realtà a Nairobi, in Kenya, in febbraio e marzo.

jha/ale