Concorso Internazionale: “Verso l’Architettura Emozionale”

ArqFilmFest

L’Arquitectura Film Festival di Santiago entra saldamente nel suo secondo decennio con questa edizione che ci invita a riflettere su come viviamo e ci relazioniamo gli uni con gli altri nell’attuale scenario in evoluzione. Il bando del concorso internazionale sarà aperto fino al 30 agosto 2024 e potranno partecipare registi provenienti da tutto il mondo attraverso arqfilmfest.cl.

Il festival cinematografico di architettura di Santiago, ArqFilmFest, giunto alla sua sesta edizione, invita registi e creativi da tutto il mondo a partecipare alla sua competizione internazionale con film che stabiliscono una relazione tra cinema e architettura, dai punti di vista più diversi possibili.

Oggi più che mai viviamo in realtà alternative presentate nel cinema, nei videogiochi, nei metaversi o negli schermi che ci permettono di comunicare con persone geograficamente situate agli estremi opposti del nostro territorio. Man mano che i confini e gli habitat diventano sempre più mobili, i nostri modi di vivere e di stare nel mondo stanno cambiando, così come le nostre relazioni.

Da qui l’invito a partecipare ad opere che giustifichino il loro rapporto con l’architettura emozionale e che siano state prodotte tra il 1 gennaio 2018 e il 20 maggio 2024. I film selezionati verranno proiettati in una delle tre sezioni del concorso: il Concorso Internazionale per lungometraggi e medi lungometraggi. Concorso cinematografico e Concorso internazionale di cortometraggi e registrazioni architettoniche.

Le opere vincitrici saranno selezionate da una giuria composta da esponenti di spicco del mondo dell’architettura, del cinema e della critica nazionale. Inoltre, la Rete interamericana di festival di cinema, città e architettura RIFCA, fondata nel 2020, assegnerà una menzione speciale al miglior film sull’architettura emozionale.

I film partecipanti al concorso verranno ricevuti fino al 30 agosto 2024 e le opere selezionate saranno pubblicate sul sito web del festival il 7 ottobre di quest’anno.

Questa selezione sarà proiettata durante la sesta edizione del festival, che si svolgerà dal 28 novembre al 7 dicembre 2024, nella Sala K, situata nel Campus El Claustro dell’Università Mayor (Marin 321, Santiago) e del Cinema Nazionale . Il Cile si trova nel Centro Culturale Palacio La Moneda.

Festival del cinema architettonico di Santiago

ArqFilmFest nasce nel 2012 come il primo festival di cinema e architettura in Cile e America Latina. Con cinque edizioni, l’ultima delle quali virtuale e in piena pandemia, torna nel 2024 per aprire il suo secondo decennio come spazio di incontro per creativi, professionisti e residenti entusiasti, interessati a far parte di una comunità che esplora il mondo. L’intersezione tra cinema e architettura.

Esiste un legame profondo tra cinema e architettura, dove spazio e tempo si incontrano per attivare le nostre emozioni. Questa edizione del festival ti invita a esplorare come l’architettura può evocare ricordi, nascondere storie o connettere le persone al loro ambiente in modo significativo. È un invito a muoversi attraverso l’esperienza architettonica, sia sullo schermo che fuori.

Questo progetto è finanziato dal Ministero dei Beni Culturali attraverso il Fondart Regionale, nell’ambito dell’organizzazione di mostre, mercati, incontri e festival, bando 2024.

Per ulteriori informazioni sul festival e su come partecipare, visitare www.arqfilmfest.cl