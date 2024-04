Condanna degli attacchi israeliani contro donne e bambini a Gaza

Oggi, il ministro palestinese per gli Affari femminili, Mona Al-Khalili, ha accusato l’esercito israeliano di attaccare deliberatamente donne e minori in Cisgiordania. Striscia di Gaza E la Cisgiordania.

Al-Khalili ha denunciato in una dichiarazione che le donne di Gaza “soffrono da decenni nelle condizioni più pericolose e dure” a causa del deterioramento delle condizioni lì, degli sfollamenti e della mancanza di alloggi, cibo e acqua, a causa delle aggressione, ovviamente. .

Poiché domenica sono sei mesi dall'inizio della campagna di guerra israeliana, in risposta all'attacco di Hamas, ha osservato che da allora in quella zona sono state uccise 9.560 donne.

Egli ha sottolineato che attualmente circa 15.000 donne incinte nel settore costiero vivono in condizioni miserabili, il 95% delle quali non ricevono un'alimentazione adeguata, il che aumenta i rischi per la salute della madre e del feto.

Il funzionario ha rivelato che un milione di loro sono stati sfollati con la forza e ha messo in guardia dai pericoli che devono affrontare nei centri di asilo privi di bisogni primari e di privacy.

Ha confermato che in media ogni giorno a Gaza vengono uccise 37 madri dalle forze israeliane.

Al-Khalili ha criticato le restrizioni alla circolazione e la distruzione delle infrastrutture, compresi ospedali e alloggi, che hanno reso difficile l’accesso ai servizi sanitari e sociali vitali.

Ha rivelato che negli ultimi sei mesi, l'esercito del paese vicino ha sfollato 1.620 famiglie in Cisgiordania, tra cui 710 minori, a causa della politica di demolizione degli edifici palestinesi.

Secondo dati ufficiali, almeno 33.137 palestinesi hanno perso la vita, la maggior parte dei quali bambini e donne, e più di 75.000 altri sono rimasti feriti nella Striscia di Gaza negli ultimi sei mesi a causa dell'aggressione israeliana.

Con informazioni di Prensa Latina