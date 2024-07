Condannano le irregolarità nelle elezioni venezuelane – Telemundo Miami (51)

Il leader dell’opposizione Enrique Capriles ha esortato il Consiglio elettorale nazionale del Venezuela a “dire la verità” nell’annunciare i risultati delle elezioni presidenziali di domenica, mentre – nelle sue parole – “niente è al di sopra della verità e della sovranità popolare”.

“Dopo aver visto i risultati e i risultati provenienti da tutto il paese, i venezuelani sperano che l’annuncio del Consiglio Elettorale Nazionale sia coerente con ciò che il popolo ha deciso. Il Consiglio Elettorale Nazionale deve dire la verità”, ha esortato V., la più grande coalizione di opposizione. la Piattaforma Unionista Democratica (PUD).

Allo stesso modo, Capriles ha affermato che “tutti” hanno “informazioni sulle operazioni precedenti e in alcuni centri ciò che è accaduto oggi è considerato storico”.

Il suo appello si unisce a quello di centinaia di personalità da tutto il mondo che chiedono un processo trasparente e democratico che non distorca gli sforzi dei cittadini di esprimersi liberamente alle urne.

Si prevedeva, come previsto, che le urne si chiudessero alle sei di sera, ma in alcuni degli oltre 15.000 seggi elettorali attivati ​​in Venezuela, più di un’ora dopo la scadenza, alcuni seggi sono rimasti aperti e le autorità aderito a… Silenzio. . L’opposizione ha chiesto al Consiglio elettorale nazionale di iniziare lo spoglio dei voti.

I regolamenti elettorali del Venezuela stabiliscono che i seggi debbano rimanere aperti finché ci sono elettori in attesa di votare, uno scenario improbabile in molte parti di Caracas che non hanno avuto code nel pomeriggio dopo la grande affluenza alle urne al mattino.

Secondo l’ultimo rapporto diffuso dalla direzione della campagna elettorale del candidato della maggioranza dell’opposizione, Edmundo González Urrutia, quando mancavano due ore alla chiusura dei tavoli, si è registrata un’affluenza alle urne del 54,8%, su una popolazione di circa 21,4 milioni di elettori. .







Il Centro elettorale nazionale non fornisce dati sull’affluenza alle urne ed è vietato pubblicare previsioni sui risultati prima che l’istituzione emetta il suo primo bollettino ufficiale, previsto per domenica sera.

Una volta raggiunta la scadenza per la chiusura delle elezioni, il candidato dell’opposizione Enrique Márquez ha dichiarato che era giunto il momento di rispettare le regole della Legge Fondamentale sui Processi Elettorali e di chiudere i tavoli che non avevano elettori in fila.

“In questa fase stiamo mettendo a rischio la trasparenza del processo elettorale e la pace del Paese. I nostri testimoni devono ricevere le liste di conteggio ed effettuare controlli sulle tabelle sorteggiate. È tempo di invocare la pace in un Paese che ha scelto le elezioni significa”, ha affermato sulla rete sociale l’ex deputato che era vicepresidente del Consiglio elettorale nazionale

La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha chiesto ai testimoni elettorali di verificare il record di voto nelle elezioni presidenziali, come determinato dal Consiglio Elettorale Nazionale, purché non ci fossero persone in attesa di votare.

“Se non ci sono persone in fila, i tavoli devono essere chiusi”, ha detto Machado sulla piattaforma dei social media. A tutti i testimoni: avete il diritto di prendere la testimonianza. Il registro è la prova, assicurati di riceverlo e di seguire il protocollo dei comandi.

Mentre l’ex governatore venezuelano Andrés Velázquez ha denunciato l’espulsione di alcuni testimoni del partito dai seggi elettorali al momento dello spoglio finale, al termine delle elezioni presidenziali, senza alcuna motivazione e senza presentare alcuna argomentazione.

Da parte sua, il consigliere del Partito dell’Unità Democratica, Perkins Rocha, ha affermato che “l’articolo 140 della Legge fondamentale sulle operazioni elettorali” prevede che “il processo di verifica è pubblico e che i membri del Consiglio elettorale potranno essere presenti presso la sede del elettori e testimoni elettorali, senza alcuna restrizione se non quella derivante dalla capacità finanziaria”.

In precedenza, la direzione elettorale di González Urrutia aveva riferito che ad alcuni dei suoi testimoni elettorali è stato negato l’accesso ai seggi elettorali, anche se si trattava di una percentuale minore, poiché il 91% dei suoi testimoni sono ufficialmente accreditati e lavorano, ha affermato l’ex deputata Delsa Solorzano, a nome della PUD.

Nel frattempo, il capo del comando della campagna di Maduro, Jorge Rodriguez, ha affermato che sebbene “non possano dare risultati”, possono “mostrare le facce” sorridendo.

“Non possiamo fornire risultati”, ha detto Rodriguez ai giornalisti, “aspetteremo con impazienza il bollettino del Consiglio elettorale nazionale, ma subito dopo l’uscita del bollettino, vi aspetteremo”.

In queste elezioni, l’attuale presidente Nicolas Maduro cerca un terzo mandato consecutivo di sei anni al potere, dopo venticinque anni di chavismo al potere.