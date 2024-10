Conferenza Italia-Spagna: il Presidente di RETE sottolinea l’importanza del dialogo nella gestione dell’integrazione delle città portuali.

La Sala Grande Università degli Studi di Napoli Partinope Benvenuti oggi e domani Convegno Internazionale “Italia e Spagna: incontro bilaterale tra porti e città”Un incontro il cui scopo principale è promuovere il dialogo scambio Esperienze tra attori chiave Sviluppo portuale e urbano in Spagna e Italia.

L’iniziativa è stata sviluppata nell’ambito Napoli Shipping Week 2024organizzato ITC del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istituti IRIS, RETE – Associazione Internazionale per la Cooperazione tra Porti e Città, Propeller Clubs Internazionali e Università degli Studi di Napoli Partenope.

Teófila Martínez, presidente della RETE e l’Autorità Portuale di Cadice, nell’ambito di questo incontro, hanno affrontato oggi l’importanza della gestione portuale per lo sviluppo sostenibile delle città portuali e delle regioni del Mediterraneo e dell’Atlantico. Il suo intervento si è inserito in un tavolo di discussione dedicato alla gestione portuale, al quale hanno partecipato esperti di alto livello provenienti da Spagna e Italia. Moderato da José Luis Estrada, consulente portuale e membro di RETE, il panel ha visto la partecipazione di Rafael Carmona Ruiz, Presidente dell’Autorità Portuale di Siviglia e Vice Presidente di RETE Spagna; Alicia Paz Andolin, capo della sezione di supporto legale della direzione statale per la pianificazione e lo sviluppo dei porti; Giuseppe Grimaldi, Segretario Generale dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale; Zeno D’Agostino, Presidente dell’European Seaport Organization e di Technitel; e Barbara Bonciani, Vice Presidente di RETE Italia, oltre al già citato Presidente di RETE.

I relatori si sono rivolti a diversi modelli regola e come questi influenzano l’integrazione dei porti con le città, sottolineandone l’importanza Lavorare insieme per raggiungere uno sviluppo sostenibile. Nel suo discorso, Martinez “A RETE abbiamo visto come una governance adeguata possa fare la differenza nell’equilibrio tra esigenze portuali e urbane. Il nostro approccio non solo migliora l’efficienza e la competitività dei porti, ma promuove anche modelli che integrino il porto con la città e garantiscano che il due realtà si rafforzano a vicenda.”

Martinez Ha inoltre sottolineato le principali sfide affrontate dalle città portuali come Cambiamento climatico e il Decarbonizzazione del trasporto marittimoe ha evidenziato un piano ambizioso per integrare il porto con la città di Cadice, una delle principali vie per lo sviluppo economico e sociale dell’intera provincia. “Esiste un piano ambizioso per collegare meglio il porto al tessuto urbano e aprire ulteriormente Cadice al mare. Questo progetto creerà posti di lavoro e ricchezza per le generazioni future”, ha affermato.

Nel corso della giornata, la conferenza presenta innovazioni tecniche e sessioni interattive Coerenza Nella gestione portuale e nella rigenerazione urbana delle aree costiere. Domani il programma proseguirà con tavole rotonde dedicate Decarbonizzazione L’impatto del cambiamento climatico sul trasporto marittimo e sulle città portuali rappresenta una questione critica per il futuro del settore. La giornata si concluderà con la firma di numerosi accordi di cooperazione tra i porti italiani e spagnoli.