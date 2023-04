Il capitano del Betis va in pensione all’età di 41 anni e il club ha organizzato una cerimonia di tributo e una conferenza stampa per spiegare la sua decisione.

Joaquin Sanchez va in pensione. Il capitano del Real Betis si taglierà gli scarpini a giugnoOppure dopo la fine della stagione 2022-2023, lo farà a 41 anni e dopo 23 anni da professionista e 14 anni in difesa dei “Tredici Barras” di Verdeblanco.

I 20 migliori momenti della carriera di Joaquin

Conferenza stampa d’addio in diretta di Joaquín del Betis: video, dove guardarlo in tv, in diretta e online

Dopo aver appreso la notizia del suo ritiro, il Betis ha organizzato giovedì 20 aprile una festa tributo, che inizierà alle 13:00, e in cui ci sarà anche una conferenza stampa in cui Joaquin spiegherà la sua decisione, nonostante Ne abbiamo già delineato alcuni in GOAL.

Messaggio A addio: “Quanto è difficile dire ‘Sono arrivato fin qui’. Quanto è difficile lasciar andare ciò che tutta la mia vita è stata. Prima sarebbe stata vicina, e dopo sarebbe stato troppo tardi. Io cercherò sempre un modo per contribuire il più possibile alla squadra della mia vita”. Ripensandoci, mi rendo conto che non è stato facile. Ma Fernando Vazquez mi ha chiamato per unirmi alla prima squadra. Ho chiamato mio padre per dirgli che era già un giocatore della migliore squadra del mondo, il Real Betis Balompie. In tanti anni avrei potuto sbagliarmi ad un certo punto, se così fosse, me ne scuso. Ma non mi pento di nulla. Grazie ai tifosi del Betic, che danno significato a questo club. uno da “Mank Loses”Joaquín se ne va, ma il Betis resta. È eterno. Il nido di Betty

Perché è stato ritirato: “Il ritiro non è una decisione che ho preso alla leggera. Quest’anno mi ha accompagnato molto di più. Data la mia situazione personale. Alla fine hai detto che penso non ci sia momento migliore. Penso di sì”. Ho 41 anni. Ad un certo punto ho dovuto ritirarmi. Non volevo che il mio ritiro dipendesse dalla qualificazione del Betis alla Champions League o dal raggiungimento del record. Spero che il Betis si qualifichi per la Champions League”.

Cosa resta di: “Quando avevo 20 anni, ho osato, ho fatto quello che volevo. Se avessi saputo cosa sto facendo adesso… Se dovessi stare con un po’ di tempo, starei con quel ragazzo che ha dato tutto per sentirsi come un calciatore”.

condizione fisica: “Il mio corpo non mi porta via. È così che mi sento. È vero che le circostanze ti indeboliscono e l’età ha il suo pedaggio. Mi piace ancora il calcio. Ma il mio corpo non mi ha portato via. La mia testa mi ha portato via, ma non perché mi annoiavo” ma perché il momento giusto; Il mio corpo mi diceva ogni mattina che quello era il momento. E dopo averne parlato con la mia famiglia, l’ho fatto”.

Il suo futuro al club: “Sono qui per aiutare la società. Per fortuna sono tanti anni che siamo mano nella mano. Mi piacerebbe entrare nel mondo dello sport. Ma devo imparare. È una fase e una nuova esperienza. Per poter aiutare è la cosa più importante. Mi piacerebbe sentirmi importante sotto l’aspetto sportivo”.

Com’è stata la decisione: “È stata una decisione voluta. Prima l’ho detto al presidente, poi al mio allenatore e ai miei compagni di squadra. Ad alcuni non è piaciuto come è venuta loro perché volevano sorprenderci”.

I suoi momenti migliori: “È difficile definire un momento stellare in 14 anni. Ho avuto la fortuna di vivere molti momenti meravigliosi. Se rimango tale, è lui che ha detto a mio padre che sono già un giocatore della migliore squadra del mondo. Come esperienza e ricordo, ci sarà finché vivrò”.

Pellegrini si è affidato a lui: “L’allenatore ha cercato di convincermi più volte. Sa che può dare molto di più. L’ammirazione che abbiamo è reciproca guardandomi allenare e so che adora guardarmi allenarmi”.

Essere un capo?: “Chi non vorrebbe essere presidente un giorno… ma non è il mio posto. È Angel Harrow. Il mio obiettivo è aggiungere ed essere felice con la squadra che mi ha dato tutto”.

I suoi gol migliori: “Il mio primo miglior gol. Da churro”

il suo futuro: “Prima, inizierò il processo di adattamento. E ho cinque o sei mesi di pausa… Vedremo. In un modo o nell’altro, il calcio continuerà a seguirmi. Mi costerà”.

Crescita del club: “Non avrei mai immaginato che questo club sarebbe cresciuto in così poco tempo. Sono arrivato con l’illusione di potermi godere la mia gente, il Betis, e la mia vita. Ma conosco le difficoltà”.

Betti: “La mia vita. Tutto quello che vedi è la mia vita. Guarda come tutto questo è cambiato. La città dello sport, lo stadio… Il Betis è la mia vita da quando ho memoria. Ho avuto l’opportunità di realizzare un sogno. Sono passati 23 anni da calciatore professionista e quattro anni nella cava. Non riesco a immaginare questo modo di vivere senza Bettis. Per spiegare cosa significa Bettis per un estraneo, non sarai mai all’altezza. Ti mancherà sempre qualcosa. Ci sono tante cose e tanti modi per vivere e sentire la vita, falla tua. Il modo migliore per sapere cos’è il Betis è viverlo”.

decisione finale: “In questo momento, non c’è modo che io mi ritiri. In questo momento ho una decisione molto chiara. Penso che il prossimo potrebbe essere molto bello e sono giusto in tempo per salire su quel carro. Ci sono molti progetti aperti. È tutto nell’aria e ci sono molti dubbi. Quando le decisioni vengono prese, vengono prese con fermezza e devi andare avanti. Voglio continuare a crescere come persona e continuare a mostrare l’amore che tutti hanno per me”.

Paura alla fine della corsa: “Mi manca troppo. Mi fa un po’ paura. L’odore dell’erba bagnata, l’odore dello spogliatoio, le docce con i compagni ogni giorno, le risate, le battute… ma cercherò di assorbirlo il più possibile. APPENA POSSIBILE.

Messaggi dalla tua famiglia e coetanei

Il giocatore era accompagnato dai suoi compagni di squadra, dal cda del Betis, dalla sua famiglia e dall’allenatore Manuel Pellegrini, che gli ha lasciato alcuni messaggi di saluto.

Angel Harrow: “Sei chiaro che il Betis non potrebbe avere un leader migliore di Joaquín. Consegna, impegno, gioia… tutti i valori che il Real Betis incarna. La sua qualità umana è ciò che significa che non c’è nessuno che lo rappresenta meglio di noi . Quando sei arrivato nel 2015 con il braccio ingessato, nessuno pensava che saresti passato otto anni con noi. Fortunatamente, il calcio ti ha reso giustizia permettendoti di sollevare la Coppa del Re dalle mani di Sua Maestà. Vogliamo che porti con te tutto il nostro amore, ma non lascerà il Betis. E’ il Betis. Vogliamo che tu continui nel consiglio. Abbiamo molto da fare. Ha continuato a crescere per consolidare il Betis nelle prime posizioni della classifica. Vogliamo contare su di te. Questo atto è un tributo per mostrare il nostro amore per te. Ma il vero tributo arriverà a stagione conclusa perché tutto il mondo del calcio possa darti l’addio che merita. Grazie mille per quello che hai fatto per il Betis. Per come ha combattuto in tutti i campi del mondo e grazie mille per essere “Joaquin, il giocatore del Betis”.

Manuel Pellegrini: “Joaquin ha l’addio che merita. L’allenatore ha molto potere ma i capitani ne hanno di più. Joaquin è uno di loro e sa come trasmettere la sua ambizione ai suoi giocatori”.Andrés ha salvato: “Per me, ti occupi della sua successione. Capisci cos’è Bettis guardando quello che è.”

Sergio CanaleCi ha fatto emozionare con il suo discorso ed è difficile pensare che non ci sarà il prossimo anno, ci accorgeremo della sua assenza. “Joaquín è diventato uno dei 13 giusti”

Juanito: “Tutto quello che ci hai dato rimarrà nei nostri cuori”:

Raffaello Gordillo: “Ho pianto qui più di un giorno quando mi hanno portato a vedere ‘Champion’.”

Eduardo Espejo, rappresentante di Joaquin: “È Joaquín, viene dalla Spagna. Joaquín è stato fortunato a venire al Betis, e viceversa. Ciò che trascende alla fine è l’affetto della gente, ed è quello che cattura ora”.

Susanna SaporidoE sua moglie: “Ora non ha scuse per andare a prendere le ragazze a scuola. Non potevo credere che stesse per andare in pensione. Sto rabbrividendo per la nuova tappa.”