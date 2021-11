Confermata una delle nuove attrici Marvel e Skydance

Non è un segreto che la Marvel sia andata alla grande negli ultimi anni con il suo enorme universo cinematografico, che continua ad espandersi con film come Eternals (5 novembre) e quello che per molti è il film più atteso dell’anno, Spiderman No Way Home (17 dicembre) ), un film che promette di includere i cattivi, dai film di Sam Raimi e TASM, e forse alcuni dei suoi eroi (anche se quest’ultimo non è stato ancora confermato ufficialmente)

Sebbene la Marvel sia sempre stata coinvolta nell’industria dei videogiochi, è lo slancio del MCU che attualmente li sta portando a sviluppare più titoli cinematografici AAA come Vendicatori o Guardiani della Galassia, con molti progetti in sviluppo come quelli di Amy Hennig Ve lo abbiamo detto due giorni fa.

La nuova Janina Gavankar di Marvel e Skydance si unisce

Lo ha confermato l’attrice stessa, Conosciuto tra le altre cose per aver giocato a Iden Versio in Battlefront 2, tramite il suo account personale su Twitter due giorni fa. “Posso finalmente dirtelo! Questo è ciò di cui sono così fortunato a far parte, come ho scritto, a significare una chiara passione per il lavoro su questo nuovo, tanto atteso progetto.

Al momento, purtroppo, non si sa molto di lui, il che non sorprende vista la segretezza con cui la Marvel viene solitamente trattata in tutto ciò che sta facendo ultimamente. Date le possibilità, non sarebbe sorprendente se fosse impostata per giocare a Elektra nel suo gioco, o anche in un gioco correlato a Daredevil (che sarebbe la scelta più redditizia di questi due), anche se è già più delle sue stesse ipotesi . .