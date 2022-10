Confermato: Deathloop e Dishonored si svolgono nello stesso universo

Fa arena della morte Ha colpito i negozi per la prima volta l’anno scorsoCi sono stati molti fan che hanno ipotizzato che questa avventura originale in prima persona potesse svolgersi nello stesso universo dell’altra grande saga di Arkane Studios, offensivo.

Ora, Dinga Pakaba, Direttore Creativo del gioco, lo ha confermato arena della morte S offensivo Condividiamo lo stesso universoUniverso arena della morte “Uno dei possibili futuri di un mondo offensivo“.

“Abbiamo così tanti sistemi che non tutti hanno visto le stesse cose arena della morteCommenta la stessa canzone nascosta o guarda tutte le stanze È stato bello vedere la società raccogliere i piccoli indizi che abbiamo lasciato ovunque che, sì, confermano che abbiamo concepito arena della morte Come qualcosa accadrà in futuro dopo L’umiliante: la morte dello straniero“.

“Era qualcosa a cui non volevamo attribuire troppa importanza. Perché arena della morte Ha la sua storia del personaggio e il suo periodo di tempo… ma allo stesso tempo dopo Morte straniera Ci chiediamo sempre cosa accadrà dopo. E mentre lo facciamo arena della morte Abbiamo detto: ‘Questa potrebbe essere una delle cose che potrebbero accadere.’ C’è una linea temporale che li collega e ci sono molti indizi a riguardo nel gioco.“.

A titolo di esempio, Baccaba fa notare che una delle sue chiavi preferite è nascosta in una delle armi del gioco, dove è possibile vedere il logo della Dunwall Tower su uno dei suoi lati. offensivo.

arena della morte È un gioco d’azione in prima persona per PS5, Xbox Series X/S e PC che ci propone di entrare in un loop temporale che si ripete ogni giorno. Con l’obiettivo di interromperlo eliminando una serie di obiettivi chiave prima di riavviare nuovamente il ciclo. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a dare un’occhiata al nostro sito web Analitica.