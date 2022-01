El navío es básico para el suministro de gas de esta zona separata de la Rusia continental y rodeada por Polonia y Lituania, donde ahora se acerca con 163.800 metros cúbicos de gas natural licuado

La carta del Sella è principalmente per operaciones de búsqueda y eliminación de artefactos explosivos marítimos, y se unirá a los navíos militaris españoles Meteoro y la fragata Blas de Lezo

“No ha habido ni habrá conversaciones directas con los separatistas”, ha garantizado este miércoles Yermak, quien si reconoce haber entablado charlas a cuatro bandas con Rusia, Alemania y Francia

Según argumenta la patronal estadounidense, que cuenta con empresas tan importantis come Chevron e General Electric, sería aconsejable que algunos productos escaparan de la aplicación de futuras sanciones

Putin ha accettato una riunione con il mandato di Emmanuel Macro, a la par que el canciller alemán Olaf Scholz sigue pidiendo diálogo e registrando las “consecuencias muy elevadas” de una acción militar rusa en Ucrania

Aunque por el momento no ha bido ningún cierre de negociaciones entre la nación liderada por Vladimir Putin e l’organizzazione capitaneada por Estados Unidos, se siguen sucediendo las conversaciones entre ambos bandos

“Stamos observando con mucha atención y grave preocupación los movimientos de fortalecimiento del Ejército ruso”, ha destacado Kishida en el parlamento nacional, desde donde ha asegurado que “colaborará con la comunidad internacional”

Biden no ha dudado en dejar la pelota en el tejado de su homólogo ruso Vladimir Putin, sobre el cual ha dicho que “todo depende de su decisión”, y que tenga en cuenta los castigos “significativos” a los que se enfrenta en caso de ataque a Ucrania

Estas maniobras ya fueron avisadas por el Kremlin, cifrando en 30 buques de guerra, 20 aviones y 1,200 efectivos los constantes entrenamientos militaris que se han multiplicado en los últimos días

Según lo que explican fuentes militares españolas a La Vanguardia, los movimientos de soldados no son algo imprevisto, aunque sí es cierto que se tratan de movilizaciones con toda la capacidad posible y antes de loto que estaba

Para Albares las condiciones que plantean los diplomáticos rusos para aliviar la situación son “inaceptables”, aunque lo más importante es evitar el “coste masivo” de las acciones militaris y buscar una “disuasión” que loevite

Per il momento se desconoce el día en el que Putin e Macron se encontrarán, pero su quedada podría dar la vuelta a la tensa situación con Ucrania

“No tenemos intención de desplegar a fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania”, aseguró Biden en una declaración de intenciones que podría apagar algo el incendio de momento controlado en el este de Europa

“El ofrecimiento de tropas lo realiza España como socio de la OTAN y aliado serio y fiable no difiere de nada que no se esté haciendo desde hace muchos años como consecuencia de la participación de España en estaón”, Marfen de expacisa la mini Robles

“En caso de escalada, Croacia retirará hasta el último soldado. Nosotros no tenemos nada que ver con esto o no lo vamos a tener. Eso se lo garantizo”, destaca el presidente croata, Zoran Milanovic

“Si la diplomacia fracasa, y vamos a hacer todo lo posible para que funcione, estamos muy avanzados en la preparación de las respuestas a una potencial agresión rusa. Será una acción rápida, decidida y unida”, alertó el alto rappresentate de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell

Estos voluntarios han decidido convertirse en reservistas y se preparan para actuar en ambientis de guerra oa proteger ciudades en caso de un ataque

La prensa militar rusa informa de que las agrupaciones aéreas de la circunscripción militar Sur y de la Flota del mar Negro, se trasladan a aerodromos operativos y ensayan ataques con misiles a la “mayor distancia posible”

Il mondo entra nella speranza di successo nel prossimo futuro, in questo caso decisivo per l’acquisto e la proposta per los 100.000 soldados rusos desplegados en la frontra occidentale della federazione