Gotham Knights è stato un titolo in qualche modo divisivo tra pubblico e critica. Anche se è stato un gioco tanto atteso dopo che i giochi si sono esauriti nell’universo DC sin dalla sua uscita Batman: Arkham Knight Almeno sette anni fa, il risultato finale non era per tutti i gusti.

Anche il suo lato tecnico, che avrebbe dovuto essere un enorme miglioramento con l’ausilio di console e nuove tecnologie come il ray tracing, sembra essere stato un regresso, come ci mostra il nuovo video del talent. sogni digitalidove si confrontano Grafica di Gotham Knights e Batman Arkham Knight su PC Utilizzando la scheda grafica più potente della storia. Dai un’occhiata qui sotto:

Confrontano la grafica di Gotham Knights e Batman Arkham Knight su PC con l’RTX 4090

Per sviluppare questo video comparativo, a Digital Dreams, hanno usato una carta RTX 4090, utilizzando il ray tracing nel caso di Gotham Knights e le migliori opzioni grafiche disponibili in entrambi i giochi. In tutte le metriche presentate, Arkham Knight ha una grafica e uno stile artistico più dettagliati ed emozionantie anche le animazioni sono più naturali e dettagliate rispetto a Gotham Knights.

Gotham Cavalieri Disponibile per Xbox Series X/S, Playstation 5 e Microsoft Windows. Sebbene inizialmente fosse stata annunciata anche per le console di generazione precedente, questa versione è stata finalmente cancellata. Potete leggere il nostro Recensione di Gotham Knights quaggiù.