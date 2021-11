Confrontano le nuove versioni di GTA: The Trilogy con gli originali

Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition Riceve un nuovo confronto da ElAnalistaDeBits dove Le diverse caratteristiche di Rockstar Games Classic Transformers sono confrontate con le loro versioni originali. Va notato che due giorni fa abbiamo già ricevuto un confronto tra Una versione classica e migliorata di GTA: Vice City, sebbene questo nuovo confronto riguardi i tre titoli del pacchetto di traduzione. Lo stesso utente ha anche condiviso un video faccia a faccia Versioni console PlayStation, evidenziando a Performance sporadiche e rimasterizzazione scadente.

Nel complesso, i miglioramenti più notevoli che possiamo vedere in questo assieme riprogettato sono Texture, modellazione dei personaggi e sistema di illuminazione In linea con i tempi. Ci sono anche altri miglioramenti tangibili nella fisica e nei riflessi dell’acqua, sebbene questi siano dettagli minori. La caratteristica che era negli originali e che è stata rimossa in questo remaster è Possibilità di posizionare la telecamera di gioco in una vista dall’alto, quali sono i dettagli che hanno cercato di simulare la prospettiva da cui vediamo la prima GT.

Anche se non sono tutte buone notizie per GTA: Trilogia, questo include alcuni Migliorare la qualità della vita Che è molto apprezzato come in Sistema di puntamento, più preciso e simile a quello di GT più sviluppato. L’aspetto notevole è che la maggior parte degli scenari si perde La nebbia bluastra che li copre, che sono dettagli che potrebbero essere stati negli originali per nascondere alcune carenze tecniche. Tuttavia, la mancanza di nebbia mette in evidenza alcuni dettagli piuttosto inquietanti, come un apparso molto chiaro Quando si viaggia in aereo o ci si avvicina troppo rapidamente a determinate superfici.

Un altro gradito miglioramento della qualità della vita è Inclusione di una camera libera NS Grand Theft Auto III e Vice City di Grand Theft Auto; Negli originali c’erano solo telecamere fisse. Sì, purtroppo aggregazione Rimuovi alcuni adorabili trucchi Dagli utenti per motivi tecnici.