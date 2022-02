Confronto Samsung Galaxy S22 Plus. iPhone 13 Pro: quale scegliere?

Il display ad alta risoluzione e la potente batteria sono le migliori caratteristiche del Samsung Galaxy S22 Plus, ma saranno sufficienti per superare l’iPhone 13 Pro di Apple? paragonare con Confronto Samsung Galaxy S22 Plus. Apple iPhone 13 Pro in più tratti in modo da conoscere le loro differenze e decidere quale è il migliore per te.

Sarai interessato a:

Mentre il display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici dell’iPhone 13 Pro e il chip A15 Bionic sono caratteristiche allettanti, il pannello AMOLED dinamico da 6,6 pollici del Galaxy S22 Plus, il chip Snapdragon 8 Gen 1 e la batteria da 4.500 mAh non sono da meno.

Se sei titubante su quale ti si addice di più, siamo di fronte al Samsung Galaxy S22 Plus contro il Samsung Galaxy S22 Plus. iPhone 13 Pro in sei categorie, da display, prestazioni e durata della batteria.

Samsung Galaxy S22 Plus iPhone 13 Pro dimensione 157,4 x 75,8 x 7,6 mm (6,19 x 2,98 x 0,29 pollici) 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pollici) Peso 196 grammi (6,91 once) 204 grammi (7,2 once) Dimensione dello schermo AMOLED dinamico 2X da 6,6 pollici OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici risoluzione dello schermo Full HD 1080 x 2340 pixel (390 ppi) 2532 x 1170 pixel (460 ppi) Il sistema operativo Android 12 con OneUI 4.1 iOS 15 Deposito 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB scheda microsd numero numero Guaritore Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 Apple A15 bionico (5 nm) RAM 8 GB 6 GB telecamera Triplo obiettivo grandangolare da 50 NP, ultragrandangolare da 12 MP e teleobiettivo posteriore da 10 MP; Anteriore da 40 MP Tripli obiettivi 12MP, 12MP ultra-wide e 12MP posteriori, 12MP anteriori video 4K fino a 60 fps / 8K a 24 fps 4K fino a 60 fps / 1080p a 120 fps versione bluetooth Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.1 porti Porta USB-C Flash luminoso scanner delle impronte digitali sì No, Face ID impermeabile IP68 IP68 batteria 4500 mA; Ricarica rapida cablata da 45 W (senza caricatore); Ricarica wireless veloce da 15 W; PowerShare wireless 3125 mAh di ricarica cablata; 20 watt (senza caricatore incluso); Ricarica MagSafe da 15 watt; Ricarica wireless da 7,5 W App Store Google Play Store App Store di Apple Supporto di rete Tutti i vettori Tutti i vettori Colori bianco fantasma, nero fantasma, verde, oro rosa. Colori esclusivi Samsung.com: crema, viola, grafite, azzurro, Grafite, oro, argento, blu Sierra il prezzo da 999 dollari da 999 dollari Acquista da Samsung, T-Mobile, AT&T Una mela

In termini di stile, non sono molto diversi. Il corpo dell’iPhone 13 Pro è protetto da un vetro ceramico, che fornisce una forte protezione contro le cadute. Nonostante pesi 204 grammi rispetto ai 196 grammi dell’S22 Plus, le sue dimensioni ridotte gli consentono di essere facilmente manipolato con una sola mano a differenza del suo concorrente.

L’iPhone è elegante, con cornici quadrate in acciaio inossidabile che corrono per tutta la lunghezza dell’esterno. Al contrario, il Galaxy S22 Plus ha un telaio Armor Aluminium e Gorilla Glass Victus Plus sul davanti e sul retro con finitura satinata, in linea con il design del modello precedente.

Poiché entrambi i telefoni sono attraenti in termini di design, la tua decisione dipenderà probabilmente dalle dimensioni che meglio si adattano alle tue esigenze.

Dove ci sono differenze sullo schermo. Il display OLED Super Retina da 6,1 pollici dell’iPhone 13 Pro è luminoso, colorato e nitido, grazie alla sua luminosità di 1.000 nit (fino a 1.200 pixel per i contenuti HDR) e 460 pixel per pollice. L’S22 Plus presenta uno schermo da 6,6 pollici a risoluzione inferiore, ma più grande, con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel (390 pixel per pollice) e una luminosità di 1.740 nit.

L’iPhone 13 Pro è dotato di un display ProMotion a 120 Hz, che consente al telefono di modificare la frequenza di aggiornamento da 10 Hz (per la navigazione) a 120 Hz (per i giochi). L’S22 Plus offre anche una frequenza di aggiornamento variabile Super Smooth di 120 Hz.

E le alternative di colore? Arriva l’S22 Plus fantasma biancoe fantasmacOppure verde o oro rosa, più quattro colori disponibili solo su Samsung.com: crema, magenta, grafite e azzurro. Il pannello dell’iPhone 13 Pro è elegante anche se meno versatile, con quattro opzioni disponibili: argento, grafite, oro o blu siberiano.

Entrambi i telefoni hanno un grado di protezione IP68, quindi è sicuro immergere ciascun telefono in un massimo di sei metri d’acqua per 30 minuti.

Poiché si tratta di distinguere tra un dispositivo leggermente più grande con una risoluzione inferiore o un dispositivo a una mano più piccolo con uno schermo a risoluzione più elevata, per ora gli forniremo un collegamento.

vincitore: Cravatta

Entrambi i telefoni hanno processori di punta al momento. L’S22 Plus è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1 negli Stati Uniti e in mercati selezionati (Exynos 2200 nel resto del mondo), oltre a 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione. Tuttavia, devi tenere conto del fatto che Samsung non ha nemmeno incluso slot per schede microSD sulla serie S22. Ad ogni modo, gli ultimi giochi funzioneranno senza intoppi.

L’iPhone 13 Pro è anche potente grazie al chip A15 Bionic. Anche se troverai solo 6 GB di RAM, i telefoni Apple hanno bisogno di meno RAM, quindi non avrai problemi a fare multitasking o eseguire titoli come Effetto Jinshin. Ha anche varianti di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB, sebbene non disponga di uno slot per schede microSD.

Entrambi i telefoni sono in grado di durare più di un giorno, fino a due giorni. L’S22 Plus ha la batteria da 4500 mAh più potente. Tuttavia, i 3.095 mAh dell’iPhone 13 Pro non sono un aspetto negativo, grazie alla frequenza di aggiornamento variabile e al consumo energetico ottimizzato.

Dove ci sono differenze è la ricarica rapida da 45W offerta dall’S22 Plus che permette di ricaricarlo in soli 60 minuti. Sebbene entrambi siano dotati di ricarica wireless, l’S22 Plus ha velocità fino a 15 watt rispetto ai 7,5 watt dell’iPhone. La ricarica MagSafe da 15 W su iPhone 13 Pro è bilanciata dalla ricarica wireless inversa su S22 Plus.

E anche se nella confezione non è presente il caricabatterie (quindi dovrai acquistarne uno o utilizzarne uno già in tuo possesso), in questa categoria l’S22 Plus prende la corona per la sua batteria più grande, la ricarica cablata più veloce da 45 W e la comoda ricarica wireless inversa.

vincitore: Samsung Galaxy S22 Plus

Entrambi i telefoni includono un array a tripla fotocamera. iPhone 13 Pro offre un obiettivo grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 12 MP e un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP sul retro. Nel frattempo, l’S22 Plus è dotato di un obiettivo grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e zoom a distanza 30x e un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP. Il telefono Samsung ha una fotocamera frontale da 40 MP contro la fotocamera dell’iPhone da 12 MP.

iPhone 13 Pro offre ottimi risultati all’aperto con colori e dettagli accurati. È ottimo per mettere a fuoco il soggetto della foto e puoi goderti scatti macro con molti dettagli. La modalità notturna si avvia quando la luce è scarsa e i risultati sono più nitidi e più accurati rispetto ai suoi concorrenti. Inoltre, ottieni la modalità Cinema, che aggiunge una sfocatura in stile cinematografico ai tuoi sfondi, così come la modalità Ritratto, che aggiunge un effetto touch. pesca.

Funzionalità come Nightograph per i selfie notturni e una mappa di profondità stereo per concentrarti su ciò che conta per te sono alcune delle caratteristiche chiave della fotocamera S22 Plus. Inoltre, ha funzioni per rilevare la luce intorno a te, cambiare la modalità in modo intelligente, regolare le luci e le ombre delle tue foto tramite l’intelligenza artificiale e rimuovere spoiler fotografici o oggetti indesiderati sullo sfondo dei tuoi scatti.

Per i video, iPhone 13 Pro registra 4K a 24, 30 o 60 fotogrammi al secondo (fps) e 1080p a 30 o 60 fotogrammi al secondo. L’S22 Plus fa la stessa cosa, ma aggiunge 8K 24fps. Le funzionalità video dell’S22 Plus includono inquadratura automatica, FPS automatico (che migliora la frequenza dei fotogrammi in condizioni di scarsa illuminazione), Ultra HDR (per catturare video nitidi anche in controluce) e ritratti notturni.

Nonostante il supporto per video 8K nell’S22 Plus, l’iPhone 13 Pro ha una delle migliori fotocamere del momento.

vincitore: iPhone 13 Pro

Il Galaxy S22 Plus è dotato di Android 12 e dell’interfaccia OneUI 4.1 (TBC) di Samsung. L’iPhone 13 Pro arriva con iOS 15. Tuttavia, questa è una questione di preferenze personali, poiché entrambi i sistemi operativi hanno i loro vantaggi e svantaggi.

iPhone 13 Pro viene aggiornato a iOS 15 in modo innovativo, con nuove funzionalità come la modalità di messa a fuoco. Questa versione di iOS presenta più errori all’avvio rispetto a qualsiasi altro sistema operativo iPhone, sebbene Apple stia lavorando per risolverli.

Apple fornisce diversi anni di aggiornamenti per i suoi telefoni e gli utenti ricevono nuove versioni del software non appena sono pronte.

Tuttavia, Samsung ha il sopravvento qui, fornendo quattro aggiornamenti Android e cinque anni di patch di sicurezza, rendendo l’S22 Plus a prova di futuro.

vincitore: Samsung Galaxy S22 Plus

iPhone 13 Pro e Samsung Galaxy S22 Plus hanno entrambi funzionalità 5G, con supporto per mmWave, 5G sub-6GHz e banda ultra larga per le velocità più elevate.

Una delle caratteristiche principali dell’iPhone 13 Pro è la sua compatibilità con gli accessori MagSafe, che sono una varietà di dispositivi magnetici che si attaccano al retro del telefono, come il caricabatterie wireless MagSafe da 15 W.

Tuttavia, l’S22 Plus è dotato di ricarica wireless inversa, ideale per ricaricare la batteria del Galaxy Buds 2 o del Galaxy Smart Watch. L’S22 Plus include anche altre caratteristiche speciali nelle sue fotocamere.

vincitore: Cravatta

Puoi prenotare il Samsung Galaxy S22 Plus da Samsung per $ 999 per la versione da 128 GB o $ 1.049 per il modello da 256 GB. Se ti iscrivi prima dell’evento Samsung Unpacked, riceverai uno sconto di $ 50, fino a $ 150 di credito e un aggiornamento gratuito della memoria. Il telefono sarà in vendita al pubblico il 25 febbraio.

L’iPhone 13 Pro di Apple è disponibile per $ 999 per la versione da 128 GB; $ 1099 per 256 GB; $ 1.299 per 512 GB; O $ 1.499 per la versione da 1 TB. Puoi anche scambiare un vecchio telefono con Apple e ottenere fino a $ 900 di credito per uno nuovo. Inoltre, è disponibile presso rivenditori come Best Buy.

vincitore: Cravatta

Vince il Samsung Galaxy S22 Plus. Il display OLED dinamico da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz, una lunga durata della batteria con ricarica di 45 W, un potente processore Snapdragon 8 Gen 1 (o Exynos 2200) e caratteristiche innovative della fotocamera sono forniti dall’Apple iPhone 13 Pro. Naturalmente, entrambi i telefoni sono ottime opzioni se stai cercando un dispositivo potente e capace con un design elegante e ottime funzionalità.

Raccomandazioni dell’editore