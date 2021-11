Confusione in Italia per un reddito minimo di sussistenza

Delinquenti, evasori fiscali, proprietari di molti appartamenti, genitori di famiglie numerose che in realtà non hanno figli e persino il proprietario di una Ferrari. Queste sono solo alcune delle sanguinose vicende in cui gli italiani riscuotono il reddito minimo di sussistenza.Reddito di cittadinanza‘(Reddito di Cittadinanza) – Per le famiglie con risorse limitate e scoperte dalle forze dell’ordine nelle scorse settimane. Quello che era iniziato come un processo appariscente si è concluso con una gita catena di frodi Ogni giorno dal nord al sud del Paese si aggiungono nuovi capitoli sui media.

Le condizioni per ottenere questa sovvenzione sono, a un certo punto, molto più ristrette che in Spagna. Tale assistenza è rivolta a disoccupati italiani o stranieri che risiedono nel Paese da più di 10 anni – gli ultimi due consecutivi – ca. Meno di 9.360 euro all’anno, Beni immobiliari inferiori a 30.000 euro e attivi finanziari non superiori a 6.000 euro. Tale assistenza è fornita per un massimo di 18 mesi e può essere rinnovata per 18 mesi. Coloro che soddisfano questi requisiti pagano in base al numero di persone che creano l’embrione familiare. 6.000 e 13.200 euro all’anno. In Spagna si può richiedere la residenza di un anno, reddito inferiore a .500 2.500 all’anno, patrimonio immobiliare fino a .000 100.000 e attività finanziarie di 16 16.600.





La variabile di budget utilizzata per pagare il ‘retito’ è. Quando il progetto è stato lanciato tre anni fa, lo Stato ha speso 3 433 milioni al mese. Nel 2020, nel primo anno dell’epidemia, quel numero era salito a 595 milioni di euro; Nel 2021 la media sarà di 722 milioni al mese Totale annuo 9.000 milioni, Secondo il quotidiano ‘La Repubblica’.

Per questo ci sono film che hanno creato la più grande rivolta del Paese, e forse sono i più evidenti. “Carabinieri” potrebbe essere stato scoperto da un uomo di 70 anni di Avelino, in Campania, nel sud-ovest del Paese. La Ferrari F119 incassa però il sussidio E vari terreni e fabbricati. Come hai ottenuto il permesso di aiutare? Secondo gli inquirenti, l’uomo si è registrato a un nuovo indirizzo non lontano dalla sua ricca casa di famiglia, dichiarando di vivere da solo in un’umile abitazione. Ferrari lo chiamò come suo figlio.

Rimborsare o modificare il contributo?

Non è uno scandalo isolato… Un altro caso che ha fatto alzare le sopracciglia è che la mafia di italiani e romani ha ricevuto negli ultimi anni 20 milioni di euro – cittadinanza e indennità di emergenza – per i 9.000 romani che non hanno mai veramente costituito. Chiama in Italia. L’elenco degli esempi è lungo e capibanda, delinquenti comuni, disabili, persone con barche, auto, garage, scuole di ballo… almeno la polizia l’ha già scoperto. 5.000 persone sono accusate illegalmente Questi aiuti.

La polemica è arrivata a un punto minaccioso Spostando le fondamenta del governo di coalizione di Mario Tracy Questo solleva ancora una volta domande imbarazzanti sulla mossa controversa: è più popolare attuarla o è più popolare criticarla rispetto ad altre azioni sociali? Bastano poche migliaia di esempi per strappare, ingannare e travisare attività sociali che sostengono le famiglie senza risorse? Una percentuale simile di pratiche fraudolente verrà rilevata se si indaga sulla riscossione di pensioni, disoccupazione, indennità o sussidi alle imprese?

Fin dall’inizio, la paga di cittadinanza (CP) è stata una delle principali fonti di controversie sociali e politiche in Italia. Per alcuni, era qualcosa che esisteva Valutazione a stelle del popolare movimento a 5 stelle Gli è servito tra le altre cose Vinci le elezioni del 2018Si tratta di un passaggio necessario in un Paese dove molte famiglie stanno vivendo più difficoltà del previsto in un Paese che fa parte del G-7. Per altri, è uno Azione populista È il secondo più alto d’Europa dopo la Grecia, più di un Paese che da decenni spreca denaro e nel 2019 aveva un preoccupante debito pubblico pari al 139% del PIL.

Prima della valanga di notizie di massicce bufale sui media, si è scatenato il fuoco e sono state prese misure, anche da parte di partiti come l’élite italiana, la Lega conservatrice. Quando governava a fianco del M5S, Draghi è diviso su cosa fare con una mossa che mette il governo in un buco. Il partito di maggioranza di oggi in parlamento, il M5S, ha già detto che toccare il PC è la linea rossa. “Annulla paga? Devono passare il mio corpo”, Confermato Giuseppe Conte, attuale presidente del M5S ed ex presidente del Consiglio.

D’altra parte, la posizione del leader della Lega oggi è sorprendente, Matteo Salvini, in cui “la paga di cittadinanza è a Motivazione a lavorare Un incentivo per i disonesti e gli evasori fiscali”. È sorprendente che questa misura sia stata approvata quando era vice capo di quel governo.

E il leader degli estremisti Fratelli d’Italia; Georgia Maloney, Ha attaccato questa concessione e l’ha descritta “Metastasi”. L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, già ideologicamente insostenibile, ha rappresentato la sinistra del Partito Democratico (PD) quando è entrato in carica e non è sfuggito alle critiche che avrebbe “iniziato a promuovere un referendum sulla paga dei cittadini”. .. Non è giusto che le persone ottengano un sussidio senza fare nulla.

Da parte sua, Enrique Letta, attuale successore di Renzi alla guida del Pd, ha fatto eco alle parole dell’attuale presidente del Consiglio, affermando che “la paga di cittadinanza dovrebbe essere cambiata e abolita”. Mario Draghi ha promesso: “C’è la paga, ma ci saranno ancora le restrizioni”.

Drake non aveva scelta Salva la faccia del suo principale sostenitore, M5S, e allo stesso tempo mantiene il ‘reditto di cittadinanza’ ma annunciando cambiamenti apre uno spettro più ampio di spiegazioni pratiche per aiutare a convincere gli altri partiti che lo sostengono, cosa dovrebbero proporre.

Prossima grave crisi …

Ministro del Lavoro, Andrea OrlandoSecondo un Pd che nel 2019 ha votato contro gli aiuti e si è opposto a una direzione ideologica simile a quella dei Lego, assicurando che «c’è un pregiudizio nel concedere la cittadinanza perché la povertà è considerata un errore». I prossimi mesi saranno duri”.

C’è una chiave per essere a rischio. La recente crisi economica dell’ultimo decennio a La grande ferita aperta nella società italiana Che all’improvviso ha visto quanti tagli hanno peggiorato la loro vita. Da un lato, il governo era sull’orlo della bancarotta totale, e senza questi tagli non ci sarebbero stati aiuti dall’Europa. D’altra parte, migliaia di famiglie hanno perso il lavoro, i loro stipendi sono stati tagliati e ci sono stati tagli all’assistenza e ai servizi che ricevono. L’Italia sta affrontando una situazione simile oggi?

“L’arrivo sarà molto negativo dal punto di vista economico. Ci sono molte famiglie che vivono nel quartiere, ‘Redito de Citadelinja’. Ci sono molte Paura che arrivi l’austerità Porta tutti avanti “, spiega Carlos Geraillo, membro del GAM Community Support Group dell’Okuba Center di Roma, Forte Branestino. Quel centro, Abbiamo pubblicato un recente rapporto su di esso, Che è un ottimo esempio della crisi economica che il governo sta già vivendo.

Dei miei amici Nessuno di loro funzionerà più, chi lo farà lo farà in nero. Molte persone prendono 600 euro al mese per le loro spese e vogliono fare festa senza fare nulla. Antonella, fisioterapista della provincia campana a Roma, mi ha detto che a causa della differenza tra ‘Redito’ qualcuno mi ha detto che a causa della differenza tra ‘Redito’ non valeva la pena fare la cameriera per 800 euro un mese.

Ci sono Tanti fatti sulla cittadinanza paga. Nell’emergenza c’è chi non soddisfa i propri bisogni primari senza di essa, e c’è chi imbroglia e sfrutta il sistema e lo accusa di essere un provvedimento che crea un certo deficit nel lavoro e una cultura del sussidio. Altri rispondono che sono la paga bassa e le condizioni precarie fornite dalle aziende che li motivano a lavorare.

Non è addebitato dai nomadi

Dai dati che emergono, è chiaro che dobbiamo Correggi errori gravi. Uno di loro conferma che la Caritas viene dallo studio Il 57% della popolazione vive per strada ‘Redito’ non si carica. Le ragioni di ciò sono che “molti dei senzatetto sono stranieri che non vivono in Italia da 10 anni e molti di coloro che lo ricevono non sanno che questa assistenza è disponibile”, afferma il rapporto.

Guardando alla distribuzione geografica degli aiuti, la stragrande maggioranza delle persone del Sud riceve assistenza. In particolare, la regione Campania riceve il 9,1% della sua popolazione Sicilia 8,4%. ‘Redito’, da tutte le misurazioni gestite, è un buon specchio per pensare all’enorme differenza economica tra il nord e il sud d’Italia. Il Trentino Alto Adige addebita lo 0,8% della popolazione e il Veneto l’1,4%.

A livello globale, tra aprile 2019 e ottobre 2020, secondo un recente rapporto dell’Agenzia nazionale di sicurezza sociale 2,56 milioni di richieste di aiuto, Di cui 1,54 accettati, pari al 60%. In totale, 832.000 famiglie hanno beneficiato del contributo di cittadinanza, per una popolazione totale di 2,1 milioni. Quel numero includerebbe la cosiddetta pensione di cittadinanza (stessa paga, ma per chi ha più di 67 anni) e altre 157.000.

In questo contesto, il governo ha deciso di studiare l’attuale sovvenzione da parte di un comitato scientifico e presentare miglioramenti. Con il dibattito politico in sospeso, i cambiamenti sono certi. Sembra probabile che le restrizioni all’ottenimento della sovvenzione e le condizioni per mantenerla saranno inasprite. Ma, per renderlo più globale, gli stranieri che hanno vissuto solo per cinque anni possono ottenerlo o no Per aumentare il ‘Redito’ per le famiglie numerose, Può caricare fino a 5 1.540 al mese rispetto a 1, 1.330 di oggi.