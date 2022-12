Cono ‘Mar y Selva’: uno spazio a Lima dove puoi vivere l’Amazzonia | Amazzonia | Alimenti amazzonici | mare e foresta | calce | Gastroenterologia

7 anni fa nasceva il ristorante.mare e forestaSia chiaro che il suo concetto sarà quello di pubblicare Cucina amazzonica E fusion, perché oltre alla ricetta classica, hanno deciso di giocare con quello che Lima ama di più, ovvero la cucina di mare.

Il nome originale è lungo, “Mar y Selva Cocina Amazónica Fusión” ed è un’iniziativa di un gruppo di giovani investitori di Tarapoto che volevano mettere parte della loro terra a Surquillo, la zona in cui si trova questo ristorante, la stessa zona che è stato ristrutturato lo scorso anno con l’apertura di una seconda sala, man mano che la richiesta è cresciuta fino ad accogliere 80 persone.

Fatma Yeskoin, Area Manager Commerciale e Marketing di questo marchio, che prevede di espandersi a breve termine istituendo un’altra filiale in una strategia di presenza più ampia, afferma di aver già raggiunto le aree circostanti attraverso la consegna.

Quasi tutte le voci selezionate arrivano dalle fattorie della regione di San Martín, da cecina, chorizo, banane, peperoncini, frutti di bibite e persino foglie di bigao, tutto questo è un lavoro dettagliato per valutare questa amazzone. ingresso. Molte delle opzioni del menu sono servite su vassoi di legno intagliato, conferendo alla presentazione un tocco rustico.

Lo chef è Jean Carlo Soto, un giovane che riesce a interpretare i piatti tradizionali, obbedendo al motto “Vivi l’Amazzonia, vivila nel mare e nella giungla!” Oltre a raggiungere una fusione equilibrata.

Lo chef consiglia come antipasto gli “Acevichados Patacones”, che arrivano coronati da ceviche di pesce e croccanti fili di patate dolci, o la “Canoa amazzonica”, che è banana fritta matura ripiena di cecina, mozzarella e parmigiano.

Sullo sfondo l'”Avispa Juane Especial”, un piatto speciale della cucina amazzonica, composto da una ciotola di riso condita con miso, carne di maiale macinata e uova cotte in foglie di begao e una sarza creola; Fettuccine in salsa di cocona con pezzetti di cecina o fettuccine a la mar y silva con filetto, che viene lavato con una pasta al sugo di cacao.

Hanno pesce come “Fried Peach” con più patacon, “Patarachca de pescado” condito con foglie di bigao; Altri cibi fritti sono Paco, Maparate de rio, Palometa e Toa, tutti con la possibilità di accompagnare tacacho o patacones oltre alla cocona sarsa.

Per coloro che vogliono provare tutto in uno, c’è la “Mar y Selva Experience”, un trio amazzonico di fettuccine in salsa di cocco, chaufa amazzonica e cecina saltata, tutte servite su piatti separati, e da lì due persone possono divertirsi. Inoltre, hanno classici come tacacho con cecina e chaufa amazzonica con cecina e platani dolci fritti.

E per chi cerca qualcosa di più tradizionale o creolo, ci sono piatti come il Tacu Tacu Norteño con chicha de jora e cubetto di controfiletto saltado, Dúo Marino, Picante de Mariscos o anche piatti più moderni come le costine alla griglia affumicate con patacon e guacamole.

Hanno uvachado speziato, RC, Chuchuhuasi e algarrobina macerata, è tutto venduto in bottiglia, ma per chi vuole un assaggio c’è un’opzione chiamata ‘Round of Exotic Liquors’, ci sono 4 shot e tutto costa s/20.

dati

Il negozio si trova in Avenida Tomás Marsano 1195, Surquillo. Aperto dal lunedì al sabato dalle 11:00 alle 21:00; Domenica e festivi dalle 11:00 alle 18:00.

Prenotazioni allo (01) 555 7847 e 936 732 607. Maggiori dettagli sul web www.maryselvafusion.com e social network Facebook o su Instagram @ maryselva.fusion.