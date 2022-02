Conosci i dettagli sul telefono cellulare che Apple lancerà nel 2023

Ogni anno, tra settembre e dicembre, l’azienda americana Apple presenta solitamente i suoi principali lanci tecnologici, in particolare i nuovi modelli dei suoi smartphone iPhone. Anche se mancano ancora pochi mesi al prossimo iPhone 14, i dettagli sull’iPhone 15 del prossimo anno stanno già iniziando a trapelare.

Il portale specializzato in notizie tecnologiche jezchina e un traditore di informazioni Perde Hanno rivelato che i piani dell’azienda di Cupertino sono di introdurre l’iPhone 15 Pro che non avrà Touch ID. Gli esperti avvertono che “Apple non sta più lavorando sui sensori di impronte digitali sotto il display per l’iPhone”.

Apple non sta più lavorando sui sensori di impronte digitali in-display per iPhone. – LeaksApplePro (LeaksApplePro) 19 febbraio 2022

Questo nuovo dispositivo abbandonerà il sistema di impronte digitali sotto il display e lo sostituirà interamente con un migliore sviluppo Face ID. In effetti, tutti gli sforzi di ingegneria e sviluppo tecnologico di Apple si concentreranno sul sistema di riconoscimento facciale.

Nel frattempo, l’ultima notizia è che la società prevede di introdurre due nuovi modelli di iPad quest’anno e una versione iPhone SE a basso costo. Alcuni media specializzati, come 91 cellulariha rivelato che anche Apple ha iniziato a importare questi dispositivi in ​​India, anche se avverte che la nuova famiglia di iPhone di fascia alta non sarà introdotta prima della fine del 2022.

Il modo in cui Apple divide le presentazioni e lancia nuovi prodotti non è un caso, come analista per BloombergMark Gorman, in una recente voce di newsletter occupazioneE il In occasione dell’avvicinarsi del primo evento dell’azienda tecnologica di quest’anno.

In primavera, spiega Gorman, Apple rilascia solitamente un aggiornamento per i suoi “prodotti ausiliari o aggiuntivi”. Prenota per la stagione estiva Aggiornamenti Software (Il tuo evento alla Worldwide Developers Conference, WWDC) e quelli hardware Serviteli in autunno.

Per ora, i fan del brand americano potranno accontentarsi di leak di alcune funzionalità del prossimo iPhone SE e del nuovo iPad. – Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Questa strategia risponde a due ragioni principali: da un lato, perché Software Deve essere progettato prima del lancio hardware, in modo che produttori e sviluppatori possano testarlo e migliorarlo. per l’ultimo, Perché fornendo il lancio di fine anno più memorabile, Apple mantiene un buon quarto dei suoi risultati finanziari, poiché coincide con il periodo dello shopping natalizio, osserva l’analista.

Ora, per il momento, i fan del brand americano potranno accontentarsi di leak di alcune funzionalità del prossimo iPhone SE e del nuovo iPad. I media specializzati ipotizzano che il nuovo iPhone – la versione economica – non avrà molte novità se non un pannello da 4,7 pollici, l’integrazione del chip A15 Bionic e la compatibilità con le reti 5G. Invece, appariranno nuovi iPad Una versione più grande dell’iPad mini con il chip A15 Bionic, la tecnologia 5G e un obiettivo grandangolare.

La più grande varietà di nuovi prodotti della sua storia

La verità è Apple si sta già preparando per il primo evento dell’anno, che si svolgerà in primavera in cui si potranno conoscere iPhone SE e iPad. Quest’anno sembra che, inoltre, Prepararsi a presentare la più grande varietà di nuovi prodotti da hardware dalla sua storia, Come riportato dall’analista di Bloomberg Mark Gorman.

Apple sta inoltre continuando a sviluppare il proprio visore Mixed Reality, un dispositivo che avrà una potenza paragonabile al nuovo processore M1 Pro di fascia alta. Foto: Getty Images / iStockfoto

Tuttavia, Sarà in autunno quando l’azienda rivelerà non solo la sua migliore attrezzatura, ma “la più grande varietà di nuovi prodotti ‘hardware’ nella sua storia”, un fatto che le sue fonti hanno sottolineato. L’elenco include: quattro nuovi iPhone, un MacBook Pro a basso costo, un iMac, un Mac Pro, un MacBook Air, i nuovi AirPods Pro, tre Apple Watch, un iPad e un iPad Pro.

Apple sta inoltre continuando a sviluppare un visore per realtà mista, un dispositivo che avrà una potenza paragonabile al suo nuovo processore di fascia alta, l’M1 Pro. L’azienda dovrebbe utilizzare le tecnologie Interni avanzati nei prossimi cannocchiali da puntamento che costeranno loro più di $ 2.000 al lancio. Questo dispositivo potrebbe non essere introdotto quest’anno, poiché l’analista ha affermato che è uno sviluppo molto lento per Apple.

*Con informazioni da Europa Press.