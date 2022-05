Conosci le differenze tra fulmini, fulmini e tuoni?

Di origine etimologica in latino raggio, fulmine, nella sua accezione più ampia, quella linea che inizia nel punto in cui si genera un certo tipo di energia e si estende nella direzione in cui si propaga. È anche lo scarico naturale che si verifica tra le nuvole, ovvero che parte dalla nuvola e raggiunge la superficie della terra o del mare. Il tipo di elettricità emessa dai fulmini si chiama elettricità statica e la sua energia, se potesse essere immagazzinata, alimenterebbe una grande città come New York per 3 giorni.

Il fulmine da parte sua è quel bagliore luminoso nelle nuvole causato da una scarica elettrica, ed è anche un fenomeno meteorologico costituito da scariche elettriche formate all’interno di un condensatore naturale, che si propagano attraverso un isolante come l’aria. Va notato che l’isolante è un debole conduttore di elettricità e smorza l’intensità del campo magnetico. Un esempio di questo tipo di spettro è il fulmine Catatumbo che compare nella cavità del lago Maracaibo in Venezuela, con una serie di fulmini continui e praticamente silenziosi, a causa delle grandi distanze necessarie per monitorarlo.

Ora, il tuono, ciò che le persone temono di più, è il suono associato ai fulmini. Quest’ultimo, quando prodotto, riscalda istantaneamente l’aria circostante, il che porta ad un aumento del suo volume. Tuttavia, presto si mescola con l’ambiente più fresco e si restringe di nuovo. Questo processo provoca onde d’urto che sono la causa del tuono.

Per curiosità, ti diciamo che puoi determinare approssimativamente fino a che punto il fulmine ha colpito, perché se conti i secondi necessari per sentire un tuono e colpirlo a 343,2 metri al secondo, che è la velocità del suono, puoi vedere come il osservato un fulmine ha colpito diversi metri, che dovresti sicuramente convertire in chilometri perché il valore sarà molto grande. È importante notare che anche se si ha paura dei tuoni, i fulmini che ti feriscono e possono causare la morte sono i fulmini, essendo la prima causa di morte nel nostro Paese associata a fenomeni naturali, e dannosi anche per le apparecchiature elettriche. Per questo motivo, la raccomandazione è che in caso di temporali, scollegare tutto e ripararsi all’interno della propria abitazione.