Conosci Peter Parker? Tom Holland incontra Lionel Messi per il Pallone d’Oro

Ilun Consegna Pallone d’Oro A Parigi ha ricevuto un ospite tanto inaspettato quanto sorprendente, ed è così Tom Holland, che ha dato vita al supereroe Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, è apparso, Al Théâtre du Chatelet per assistere alla celebrazione.

A questa cerimonia, l’argentino è stato riconosciuto lionel messi miglior giocatore dell’anno, L’Olanda non sembra voler perdere l’occasione di avvicinarsi al sette volte vincitore.

Questo momento è stato immortalato sui social network, dove Peter Parker può essere visto in un video mentre stringe la mano alla migliore ballerina del mondo. Espressione Olanda che era come un tifoso di Messi, È decisamente indimenticabile.

Ha dato sia a Messi che all’Olanda di cosa parlare lunedì. L’attaccante per ottenere il pallone d’oro, il I Paesi Bassi iniziano la prevendita dei biglietti nel nostro Paese per il film “Spider-Man: No Way Home”, Uscirà nelle sale il 15 dicembre.

