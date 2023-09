Conquista lo spazio! La NASA sta inviando una missione su Giove per portare il tuo nome nello spazio

L’invasione spaziale è una di queste Gli argomenti più sorprendenti Per gli esseri umani e nella lotta per la conoscenza dell’universo, la NASA avrà Un nuovo compito Diretti verso la luna di Giove, che intende raggiungere questa destinazione nel 2030, e questa volta sarà una sorpresa speciale per i cittadini poter raggiungere questo sito senza la necessità di viaggiare su un razzo.

Riguarda la campagna “messaggio in una bottiglia”un’iniziativa online che invita i cittadini di lingua spagnola a candidarsi a bordo di una missione destinata alla luna di questo pianeta, che partirà il prossimo ottobre 2024. Qui vi spieghiamo come partecipare a questo evento e raggiungere Conquistare l’universo

Come invii il tuo nome a Giove?

Se desideri che il tuo nome figuri su una bottiglia, puoi inviare la tua richiesta tramite questo link https://go.nasa.gov/MessageInABottleChe verrà ricevuto fino al prossimo 31 dicembre 2023, che verrà registrato su un chip elettronico insieme a una poesia da lui scritta Ada LimoneL’agenzia spaziale ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata martedì che il film si intitolerà “Elogio del mistero: un’ode all’astronave Europa”.

Europe Clipr avrà una destinazione orbita di GioveHanno lanciato la campagna “Message in a Bottle”, che si basa sulla tradizione della NASA di inviare alcuni messaggi ispirati ai veicoli spaziali che esplorano. il nostro sistema solare E anche un po’ oltre, cosa che attirerebbe l’attenzione di molti residenti dell’intera regione di lingua spagnola.

Qual è lo scopo di questa iniziativa?

È un viaggio che si cerca Scopri mondi abitabili Che si trova fuori dal nostro pianeta, il che sarà un passo molto importante per tutti in questo senso. In questo progetto l’utente che si iscrive riceve subito un’illustrazione della bottiglia personalizzata con il nome della persona ed un commento di benvenuto. a bordo di quella missione.

Viaggia su Giove tramite messaggio/immagine: NASA/Unsplash

Questo sito in lingua spagnola permette inoltre agli utenti partecipanti di creare e scaricare un souvenir che può anche essere personalizzato per ricordare l’esperienza e avere un ricordo di questo importante evento che si propone di dare il via (Cape Canaveral, Florida). Percorrerà 2,6 miliardi di chilometri per raggiungere Giove, che raggiungerà il suo obiettivo nel 2030.