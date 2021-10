Conrad de la Fuente spiega le differenze tra gli allenamenti di Barcellona e Marsiglia

Conrad de la Fuente, un ex veterano del Barcellona, ​​ha dovuto adattare questo percorso alle maggiori esigenze fisiche dei campi dell’Olympique de Marseille. L’americano, abituato a un ritmo più lento nei giri del Barcellona, ​​ha ammesso di essere “terrorizzato” quando è arrivato la scorsa estate al club francese.

Ha detto in un’intervista a cerchi FC L’esterno, che in questa stagione ha giocato praticamente tutte le partite, inizia la rotazione con le sostituzioni. La sua ultima partecipazione è stata quella di uscire dalla panchina al 71′ Duello contro il Paris Saint-Germain (0-0).

Nel precampionato stavo impazzendo”.







Fontana di CorradoGiocatore dell’Olympique Marsiglia





“Sono arrivato e ho iniziato il doppio allenamento. Dovevamo essere lì alle otto del mattino e mi sono alzato alle sette. Allenamenti per due ore e mezza, palestra per circa un’ora. Poi l’allenamento e il gioco lungo per circa un ora. Anche e senza giorni di riposo. Inoltre c’erano partite durante la settimana. È stato difficile “, ha aggiunto sui suoi primi giorni a Marsiglia.

De la Fuente, 20 anni Il 29 giugno, per un importo complessivo di 3 milioni di euroIl Barcellona, ​​però, si è riservato il 50% di una potenziale cessione e anche il diritto di prelazione per poterlo riscattare. uno a miami Ha esordito in prima squadra la scorsa stagione contro la Dynamo Kiev In Champions e poi ha giocato altre due partite, contro il Ferencvaros, sempre in Europa, e contro il Cornella in Coppa.

Conrad de la Fuente e Ansu Fati, centro, in allenamento con l’FC Barcelona nella stagione 2020-21. Barcellona Football Club 30/10/2020 EP

Le esigenze economiche del club catalano e la mancanza di opportunità in prima squadra hanno portato al trasferimento dell’esterno, ora alle dipendenze di Jorge Sampaoli, vecchia conoscenza della Liga. L’allenatore argentino, che era anche sotto la sua guida nella nazionale argentina, ha guidato il Siviglia nella stagione 2016-2017.