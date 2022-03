ConsenSys di Ethereum stava vendendo una parte della sua attività a JPMorgan?

ConsenSys è uno studio sulla produzione del rischio sollevato Secondo Arthur cade inizierà Audit Perché possono avere Ha venduto segretamente parte della sua attività a JPMorgan. Questo controllo avrà un costo Miliardi di dollaridipendente Reinaldo Marquez presso Bitcoinist.

L’indagine da condurre secondo Codice delle obbligazioni svizzerosi concentrerà su a Un presunto trasferimento illegale di proprietà intellettuale da ConsenSys AG a una nuova entità denominata ConsenSys Software Incorporated (CSI). Questo presunto trasferimento è avvenuto in cambio 10% di proprietà di CSI.

Inoltre, sarà analizzato Una presunta offerta di prestito di 39 milioni di dollari da Joseph LubinCo-fondatore di Ethereum con Vitalik Buterin e fondatore di ConsenSys. “Il presunto affare illegale fa parte di un’iniziativa segreta chiamata Progetto Stella Polare“.

Lo scopo di questo progetto era Trasferimento di un influencer di azioni in MetaMaskun popolare portafoglio di criptovalute e Inforiail provider dell’infrastruttura Ethereum che supporta una parte importante di questo ecosistema blockchain a JP Morgan e altre istituzioni finanziarie legacy.

Questo presunto trasferimento illegale è avvenuto il 14 agosto 2020. Foles ha aggiunto: “Un anno dopo, questa proprietà intellettuale è stata utilizzata per raccogliere fondi per CSI quando è stata valutata 3 miliardi di dollari, con voci di una valutazione di $ 7 miliardi per il round in corso. Joseph Lubin è l’azionista di maggioranza di entrambe le società. L’accordo era concluso A spese degli azionisti di minoranza della CDO ea favore di Joseph Lubin Personalmente”.

Inoltre, il rapporto afferma che Lupin e il suo presunto partner violato il diritto svizzeroEntrambi hanno lavorato come manager delle suddette società durante il North Star Project. “Sia nel paese europeo che negli Stati Uniti, la doppia rappresentanza dell’azienda merita un controllo speciale”, ha affermato Foles. Il rapporto aggiunge quello che potrebbe essere un duro colpo per le operazioni di ConsenSys: “A causa di questa doppia rappresentazione, ci si aspetta che Il trasferimento di attività da CAG a CSI è nullo ai sensi del diritto svizzero ed eventualmente anche del diritto degli Stati Uniti“.

Cosa può significare l’audit per Ethereum

In aggiunta a quanto sopra, il rapporto aggiunge che ConsenSys presumibilmente Ritardare illegalmente le assemblee degli azionistiGli investitori non erano a conoscenza dell’accordo. Dovrebbe essere il partner di Lupin durante il progetto North Star Fritjof Weinertin qualità di membro non confermato del Consiglio di Amministrazione di ConsenSys.

Pertanto, è probabile che aggiunga ulteriori ragioni per la presunta transazione illegale e dichiari i suoi risultati non validi. Come riportato da Bitcoinist nel 2020, ConsenSys ha annunciato una riduzione del 14% del personale. Questo è stato uno dei numerosi annunci che avrebbero visto la società ridursi di quasi il 90%.

Il rapporto di Falls rivela che questa riduzione avrebbe potuto far parte del Progetto Northstart nell’ambito di un apparente processo di liquidazione non ufficiale: “Gli azionisti di minoranza affermano che il trasferimento di attività da CAG a CSI ha comportato l’effettiva liquidazione di CAG, senza la necessaria approvazione da parte di un assemblea degli azionisti Gli azionisti affermano La minoranza afferma inoltre che nelle loro azioni in relazione al progetto NorthStar, i direttori della CAG hanno mancato al loro dovere di agire a favore della CAG.

sollevato Viene scambiato a $ 2900 e la posizione delle medie mobili, la media mobile a 70 periodi sopra la media mobile a 200 periodi, ci darebbe un segnale rialzista. Anche se il primo sta per attraversare il secondo.

