Consentire la riduzione delle emissioni di carbonio nel settore energetico

Scritto da: Sverre Brandsberg Dahl, Direttore generale Energia, Microsoft Cloud for Industry.

Le modalità con cui l’industria energetica cattura, trasporta, immagazzina e rimuove l’anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera stanno cominciando a cambiare. Guidata dall’Unione Europea, questa nuova spinta globale verso una migliore gestione del carbonio industriale richiede nuovi e sofisticati meccanismi di supporto, compreso lo sviluppo di tecnologie in grado di coordinare la cattura e lo stoccaggio del carbonio dalla pianificazione iniziale alle operazioni. Microsoft si impegna a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2030 e, entro il 2050, a rimuovere dall’ambiente tutto il carbonio emesso dall’azienda sin dalla sua fondazione nel 1975. Il nostro obiettivo è consentire alle organizzazioni di tutto il mondo di accelerare l’innovazione lungo l’intera catena. Fine del valore CAC. Sfruttando un modello di dati unificato e una condivisione sicura dei dati Gestore dati di Microsoft Azure per l’energia E Sostenibilità del cloud MicrosoftIn combinazione con la gestione dei dati operativi basata su Azure AI e Microsoft Copilot, miriamo a raggiungere obiettivi aziendali di zero emissioni, sostenibilità e redditività.

Consentire l’innovazione nel settore energetico attraverso la tecnologia moderna

La ricerca di siti CAC idonei è un processo costoso e dispendioso in termini di tempo e non privo di rischi specifici per la sicurezza delle informazioni. Le tradizionali tecniche del settore energetico utilizzate durante questo processo aumentano i costi nel tempo e contribuiscono ai silos di dati che esistono tra il processo di selezione del sito e le preoccupazioni operative, come i tassi di iniezione sicura di CO2 liquida sicura e le capacità di stoccaggio specifiche del sito. Questi fattori hanno messo a dura prova i margini commerciali di CAC come operazione, presentando una barriera all’ingresso per molte aziende interessate.

Questo processo non è sconosciuto a Microsoft, che ha già investito in diversi progetti CCS su larga scala in tutto il mondo, tra cui Northern Lights, una partnership tra il governo norvegese e le società energetiche Equinor, Shell e TotalEnergies. Northern Lights è stata creata per contribuire ad accelerare la decarbonizzazione dell’industria europea e mitigare le sue inevitabili emissioni. Il progetto facilita la cattura e il trasporto delle emissioni industriali di anidride carbonica, che vengono poi liquefatte e immagazzinate in modo sicuro nei pori delle falde acquifere salate a 2.600 metri sotto il fondale marino.

Entro il 2030, Microsoft prevede di sviluppare un sistema che rimuova Cinque milioni di tonnellate carbonio dall’atmosfera ogni anno. Con Azure Data Manager per gestire i dati energetici e i processi che li supportano Dall’intelligenza artificiale di Azure E Microsoft CopilotMicrosoft mira ad aumentare il ritorno sull’investimento (ROI) dei progetti CAC aiutando i clienti a ottimizzare i costi utilizzando l’intelligenza artificiale, l’automazione e la scoperta di nuove best practice. Inoltre, le organizzazioni possono utilizzare Microsoft Cloud for Sustainability, un insieme crescente di potenti funzionalità di dati e intelligenza artificiale progettate per aiutare le aziende a creare intelligence dei dati più accurata e affidabile per promuovere la riduzione dell’impatto e gli sforzi di trasformazione aziendale sostenibile. Queste soluzioni aiutano gli utenti a ottenere informazioni utili per promuovere pratiche sostenibili, fornendo visibilità sulle prestazioni di sostenibilità attraverso analisi e reportistica avanzati. La rete globale di partner di Microsoft, con la sua competenza specifica del settore e soluzioni CAC altamente specifiche, migliora queste capacità, fornendo ai clienti risorse e supporto preziosi.

La via da seguire per la cattura e lo stoccaggio del carbonio

Ci sono due percorsi divergenti davanti al settore emergente della CCS, entrambi di natura iterativa. Nel primo, e più positivo, percorso, le aziende vedranno un chiaro valore nel negare e compensare in modo efficiente ed efficace le proprie emissioni di carbonio. D’altro canto, le aziende possono non avere gli strumenti per collegare in modo efficiente i punti tra emissioni di carbonio e compensazioni, e si ritrovano quindi con una proposta di valore meno chiara. Sostenendo la traiettoria positiva con la tecnologia, Microsoft spera di aiutare l’industria e l’umanità in generale a raggiungere obiettivi di sostenibilità comuni.

Azure Data Manager for Energy è compatibile con gli standard di dati altamente sicuri OSDU® e OPC Unified Architecture (OPC UA), che semplificheranno lo sviluppo di nuovi servizi e flussi di lavoro che trascendono i silos di dati esistenti. Questa standardizzazione apre anche la strada all’adozione di copiloti e altre soluzioni di intelligenza artificiale che fanno risparmiare tempo. Combina Azure Data Manager Power con altri servizi, ad es Tessuto Microsoft, Servizio di credito ambientale E Direttore della sostenibilità presso Microsoftaiuta le organizzazioni del settore energetico a convalidare e dimostrare i loro sforzi CCS e l’acquisizione di crediti di carbonio alle autorità di regolamentazione nel settore ICM in rapida espansione e crescita.

Soluzioni per i dati sulla sostenibilità in Fabric Funzionalità uniche che forniscono risorse Fabric predefinite e preconfigurate. Queste risorse includono data warehouse sotto forma di data lake, notebook predefiniti e dashboard per acquisire, elaborare, aggregare e visualizzare dati per vari scenari ESG. Riunendo dati sociali e di governance disparati in un data lake unificato, le organizzazioni possono elaborare, analizzare e pubblicare in modo efficace parametri sociali e di governance.

In che modo scalabilità, standardizzazione e sicurezza contribuiscono alla sostenibilità

L’unificazione dei dati e la predisposizione all’intelligenza artificiale sono i primi passi verso la realizzazione di un potenziale straordinario, soprattutto se combinati con la scalabilità superiore di Azure. Nel processo di identificazione dei siti ideali per lo stoccaggio del carbonio, le aziende energetiche conducono molteplici simulazioni site-specific che in genere includono la simulazione digitale manuale dei dati sismici. Queste simulazioni richiedono molto tempo, sono complesse e richiedono molti dati. È anche molto importante per il processo di selezione del sito, quindi quando le aziende hanno l’opportunità di integrarlo con l’intelligenza artificiale e implementarlo su larga scala, c’è un enorme potenziale di risparmio di tempo e aumento di efficienza.

La capacità di sfruttare la potenza di calcolo necessaria per eseguire migliaia di simulazioni su centinaia di potenziali siti quando necessario può contribuire ad abbreviare significativamente il processo di selezione del sito CCS. Può anche contribuire a migliorare le simulazioni e i modelli di dati associati e portare a nuovi guadagni di efficienza. Ridurre i calcoli una volta avviate le simulazioni potrebbe aiutare le aziende energetiche non solo a ridurre i costi, ma anche a ridurre la stessa impronta di carbonio che la cattura e lo stoccaggio del carbonio aiutano ad affrontare. Eseguendo simulazioni in Azure, le aziende energetiche beneficiano dell’iperscalabilità del cloud Carbon neutral dal 2012.

Dopo mesi di lavoro selezionando e analizzando il luogo giusto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le aziende energetiche vogliono garantire che i loro dati non solo siano sicuri, ma interamente sotto il loro controllo. Se queste informazioni venissero divulgate al pubblico o ai concorrenti, tutti gli sforzi e gli investimenti potrebbero essere sprecati. Ecco perché Microsoft abilita Azure Data Manager for Energy nei tenant cloud dei clienti, offrendo loro il controllo di cui hanno bisogno e la sicurezza a più livelli dei servizi Microsoft gestiti nel cloud. Per i dati sulle operazioni CAC in tempo reale, Microsoft ha anche iniziato a sviluppare un’architettura di riferimento e un set di strumenti per consentire ai partner di creare soluzioni ICM per offrire valore ai nostri clienti.

Cieli più sereni in vista

Con Azure Data Manager for Energy, funzionalità AI di Azure, Microsoft Copilot e Microsoft Cloud for Sustainability, Microsoft spera di fornire al settore energetico una standardizzazione e una regolamentazione che le sue tecnologie precedenti potrebbero non aver fornito. Per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, il Pacific Northwest National Laboratory del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti riferisce che il mondo deve iniziare a rimuovere 10 gigatonnellate di anidride carbonica dall’atmosfera ogni anno entro il 2050.1 Per raggiungere questo traguardo nel tempo, l’industria energetica ha bisogno di una base tecnologica su cui costruire la prossima ondata di progresso.

Se, come sostiene la Clean Air Task Force, la sola Europa ha il potenziale per immagazzinare 1.520 gigatonnellate di emissioni di anidride carbonica, allora aiutare le aziende energetiche a identificare e fornire siti CCS in modo rapido ed economicamente vantaggioso è un grande passo nella giusta direzione una mossa che Microsoft spera possa aiutare l’industria energetica a prendere.2

