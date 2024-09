Conservatorio di Musica di Lima Marcelo Tinelli smentisce e conferma che Millet Figueroa non ha mai messo piede nelle sue aule

Marcelo Tinelli, Conservatorio di Musica di Lima, nega e conferma che Millet Figueroa non ha mai messo piede nelle sue aule. | TV Majali La Firme.

Lui Conservatorio Nazionale di Musica di Lima Ha negato le accuse che ha fatto Miglio Figueroache in un’intervista in Argentina ha affermato di essere uno studente di questa prestigiosa istituzione. L’informazione è stata smentita direttamente durante una telefonata effettuata dal programma Medina MajaliI rappresentanti del conservatorio hanno spiegato che nei loro archivi non c’era traccia del modello.

Questa negazione avviene nel mezzo di una maggiore visibilità mediatica per Millet Figueroa ArgentinaHa dovuto affrontare dure critiche a causa della sua nomina a membro della giuria per il programma televisivo “Canto 2024”. I dubbi sulla sua preparazione tecnica e sulla sua carriera sono aumentati dopo le sue dichiarazioni.

Lui Conservatorio Nazionale di MusicaIl club, considerato una delle istituzioni più rispettate nel campo musicale del Perù, ha dichiarato che non c’erano prove che Figueroa facesse parte dei suoi studenti, il che ha scatenato una nuova controversia sul modello peruviano. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, con gli utenti che mettevano in dubbio la veridicità delle sue parole.

Marcelo Tinelli difende Millet Figueroa e spiega perché l’ha scelta come giuria per il film “Cantando”

Nonostante ciò, Millet Figueroa ha continuato il suo ruolo nel programma argentino, difendendo la sua partecipazione e carriera artistica. Tuttavia, le critiche non si sono fermate, soprattutto nella sfera dei media del paese vicino, dove la sua prestazione come membro della giuria è stata fortemente messa in dubbio.

Tra le critiche ricevute in Argentina per la sua partecipazione come giurato “Canto 2024”, Miglio Figueroa Non ha esitato a difendere la sua carriera. Poiché è stato scelto prima Marcelo TinelliAd alcuni giornalisti piace “Bambito”ha messo in dubbio la sua capacità di valutare i concorrenti, suggerendo che il modello peruviano non ha lo stesso peso nel settore dei suoi colleghi, come Nacha Guevara Anche Flavio Mendoza.

Durante il programma “Intrusi”, Bambito “Non si tratta solo di conoscenza o mancanza di conoscenza, ma di esperienza nel settore”, ha sottolineato. Il giornalista ha sottolineato che, nonostante Millet sia in Argentina da un anno, la sua carriera non è paragonabile a quella dei suoi colleghi di giuria, che hanno decenni di esperienza. Questa critica ha portato ad uno scambio teso tra la modella e il relatore.+

Millet Figueroa si difende dalle critiche. (Immagine: Taking Over America Television)

Millet Figueroa ha risposto con fermezza, sottolineando che lavora in questo campo da anni Argentina Come in Perù. Ha insistito sul fatto che, nonostante le critiche, ha lavorato in televisione, in teatro e come modello. Inoltre, ha confermato di essere abituata a governare, ma ciò non le impedisce di continuare i suoi sforzi nella formazione.

Nel corso della sua carriera, Millett ha dovuto affrontare domande costanti, ma si è dimostrata impegnata nella sua crescita professionale. “Sono abituata a essere interrogata, ma sono anche abituata a continuare ad informarmi”, ha detto la modella, sottolineando che non permetterà che i commenti negativi la colpiscano.

Figueroa ha spiegato di essere determinata a continuare la sua carriera Argentina E dimostra di avere il talento e la capacità di fare la tua parte “Canto 2024”.