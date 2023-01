Considera gli argomenti di marketing digitale più letti su Google nel 2022

L’anno che si è appena concluso è stato ricco di cambiamenti e di novità Tendenze nel mondo del marketing. Durante gli ultimi 365 giorni, lLe aziende hanno dovuto affrontare delle sfide Derivato dal ritorno alla vita normale dopo l’epidemia e Modificare il comportamento dei consumatoriMa non erano soli. a partire dal sito web di idee Il Googlegli esperti dell’azienda non hanno mai smesso di cercare Formule che aiutano i brand a sviluppare strategie di successo. Ecco perché, nell’anno 2023 che inizia, da Think with Google, ci suggeriscono di ricordare I dieci argomenti più letti nel 2022. Se te li sei persi, questa è la tua occasione per scoprirli.

Tra gli articoli che riscuotono maggiore interesse da parte degli utenti ci sono quelli che danno qualche indizio Ottimizzazione delle prestazioni della campagna E chi ci ha aiutato a smontare Falsi miti sulla pubblicità in fluire. E nel 2022 abbiamo scoperto il profondo interesse per questo media come YouTube tra gli inserzionisti. Tuttavia, lo erano Gli esempi di successo sono quelli che hanno catturato l’interesse della maggioranza dei lettori. Il percorso intrapreso da aziende come L’Oréal o Carrefour che sono diventati pionieri nell’applicazione soluzioni multimediali per la vendita al dettaglio Per inserire il tuo annuncio, il strategia digitale per Assicurazione Verti Per aumentare le tue vendite, o come Telefono per bambini Si è fatto ascoltare dal suo pubblico sono alcuni dei testi che hanno suscitato maggiore interesse nel 2022. V.I Questo articolo a partire dal il Pensa con il sito web di Google Troverai un riepilogo di tutti loro Quindi puoi iniziare a costruire una strategia di successo nel 2023.

dentro Se sei Pensa con Google troverai est E altri articoli interessanti.