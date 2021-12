Consigli per gli avventurieri per comprare casa a buon mercato in Italia

Un’altra città italiana vende case per oltre $ 1 1:04

(CNN) – L’acquisto di una casa economica in Italia è un’opzione interessante per molti viaggiatori, soprattutto perché il numero di città è in aumento, offrendo case libere attraverso programmi di ripensamento.



Mentre alcuni possono avere il coraggio di acquistare una casa in una delle città rurali italiane per poche migliaia di euro, altri possono essere scoraggiati dal timore che qualcosa possa andare storto.

Ma ci sono delle bandiere rosse a cui i potenziali acquirenti dovrebbero prestare attenzione quando pensano di acquistare da una casa del genere? Come fai a sapere se stanno calpestando un terreno inaffidabile?

Quando si offrono preziosi consigli e suggerimenti su questo particolare argomento, nessuno è meglio preparato di chi lo ha già fatto.

A gennaio, la città italiana di Picari Titoli creati Ha iniziato a vendere sia case da un euro che erano mal tenute sia case che richiedevano riparazioni minime, quest’ultima con molto successo.

Il sindaco Gianfilippo Mignokna ha scelto di fornire alloggi nel tentativo di rinnovare la città colpita, la cui popolazione è in calo da anni poiché molti residenti si sono trasferiti nelle città italiane o all’estero in cerca di lavoro.

Di seguito, tre persone che hanno acquistato o aiutato ad acquistare una delle case già pronte condividono la loro esperienza.

Problemi “legacy”

Mariano Rousseau, argentino di origini italiane, ha acquistato una casa di 55 piedi quadrati a due piani a Picari per 7.000 euro (circa 7.800 dollari).

La casa di Russo è stata ristrutturata quando è stata venduta, anche le pareti sono state appena tinteggiate, e dispone di un ampio terrazzo, mentre l’ingresso si trova in un bel vicolo del centro storico della città. Oltre al prezzo di acquisto, il notaio per l’atto di acquisto è di 3.000 euro (US $ 3.400) in più per lui.

“È già vivibile. A Spolo bisogna ammodernare l’impianto idrico e di riscaldamento, e riparare alcune parti del pavimento”, dice Russo, che è l’organizzatore italo-argentino del Per-Illo-Argentina mondiale. Il mondo.

“La struttura è solida, anche se è una vecchia casa senza muffe sui muri e il tetto è in perfette condizioni.”

Secondo Rousseau, il processo di approvvigionamento è stato molto fluido grazie al supporto del geometra locale responsabile del progetto.

“Devi avere qualcuno che ti guidi e siamo fortunati ad avere questo agente”, spiega Russo, che ha intenzione di vivere tutto l’anno a Bikaner con sua moglie e due figlie.

“Ha fatto le scartoffie per noi e ci ha aiutato a pagare la nostra tassa di proprietà. Si è assicurato di sbarazzarsi del debito precedente che non volevi trovare dopo aver acquistato la casa”.

Russo è stato coinvolto nel sogno caotico di altri che si ritrovano mentre acquistano proprietà italiane con molti più proprietari.

Questa casa aveva due proprietari, sorelle che vivevano in città diverse. Entrambi devono prima accordarsi sulla vendita e poi sul prezzo finale.

Fortunatamente, le sorelle avevano un buon rapporto e le cose sono andate bene. Ma non è sempre così.

Per la legge italiana, anche se un immobile ha 1.000 proprietari diversi, ciascuno deve acconsentire alla vendita, altrimenti non avrà luogo. Si può dire che in Italia ci siano alcuni parenti litigiosi.

Pertanto, gli acquirenti, con l’aiuto del forum, dovrebbero evitare il rischio di apparire un erede sconosciuto da nessuna parte per rivendicare la proprietà della proprietà venduta.

Russo osserva che è importante assicurarsi che non vi siano ipoteche in sospeso sulla proprietà e che tutte le piccole riparazioni o modifiche apportate dai precedenti proprietari abbiano l’approvazione legale pagata. In caso contrario, il nuovo proprietario dovrà ripararlo o subire conseguenze legali.

Prima di firmare un atto di acquisto, gli acquirenti devono essere consapevoli che l’ex proprietario della casa potrebbe aver causato danni a terzi.

Ad esempio, se un tubo dell’acqua danneggiato allaga una cucina vicina o l’edificio adiacente alla proprietà crolla.

Anche gli allineamenti precedenti possono essere problematici se non sono debitamente approvati o successivamente approvati dal cosiddetto condono edilizio.

“Una delle sorelle non poteva essere il giorno della scrittura, quindi ha consegnato l’altra per firmare a suo nome”, spiega Russo.

“Ci siamo assicurati che tutto andasse bene in vendita. Le sorelle avevano ristrutturato la casa in passato. Avevano demolito un muro per collegare le due stanze, ma le scuse per la costruzione erano state risolte”.

“Tutto questo deve apparire sui giornali prima della vendita. Nessuno vuole problemi dell’ultimo minuto.”

Se tale riprogettazione non viene segnalata al forum, è un requisito legale e il nuovo acquirente potrebbe trovarsi in una situazione in cui l’atto di acquisto e la vendita vengono annullati.

Il broker giusto

Trovare un agente utile per Rolf Bauer, un ingegnere tedesco in pensione, è stato un fattore chiave nella scelta di una casa di contrattazione a Bikaner.

“Mi piace la situazione della città, penso che il destino mi abbia mandato qui. Quest’estate sono andato in Puglia per scegliere una casa, e quella è stata la prima città in cui ho soggiornato. È stato perfetto”, dice Boyer, che ha pagato 30.000 euro (USA) . $ 34.000) per la sua casa ristrutturata.

“Ho trovato rapidamente l’ufficio del geometra ed è stato fantastico. Avere la persona giusta che ti aiuti a scegliere la casa giusta per te è molto importante.”

Bauer ha scelto di acquistare in Puglia piuttosto che in Sicilia, dove le case vengono vendute a un euro in diverse città.

“La Sicilia è così a sud che non ho mai voluto una casa dell’euro”, spiega. “Ci vorrà più lavoro.”

Bauer, che possiede altre proprietà in Europa, ha scoperto che i costi dell’agente – 500 euro ($ 560) – erano molto inferiori a quelli che ha dovuto pagare in altri paesi.

Poiché ha scelto Bikari per la sua residenza, Bauer non ha dovuto pagare le tasse sulla proprietà, il che è a suo vantaggio.

“Ho sentito che dovevo fare qualcosa con i soldi e usarli per godermi la vita in pace”, dice. “Sono un collezionista di casa. Ho trovato un punto caldo a Bikaner dove potrei vivere per diversi mesi all’anno. Odio il freddo e non ho nemmeno bisogno di mettere il riscaldamento qui”.

La sua casa di 150 metri quadrati presenta ampie vedute su tre piani, oltre a soffitti a volta, una cucina aperta, una grande cantina e una scala in pietra che conduce all’ingresso principale.

Lo stesso Boer ha svolto alcuni lavori minori, come la posa di nuove piastrelle, l’aggiornamento dell’impianto elettrico e l’installazione di nuovi soffioni. Ha intenzione di convertire la camera da letto al piano superiore in un corridoio.

A differenza della maggior parte degli acquirenti, Bauer non ha acquistato mobili, attrezzature e nemmeno lampadine. Invece, li invia da paesi come la Germania, dove dice che i prezzi e talvolta la qualità possono essere migliori.

“Dipende da cosa vuoi, se hai contatti con fornitori altrove come me. È sempre bello guardare e confrontare”, dice.

Bauer, il miglior giocatore di squash, vive nella sua nuova casa a Bikaner da due mesi e si è divertito così tanto.

Sebbene la lingua fosse una barriera perché Bauer non parlava italiano, finora era tornato alle applicazioni di traduzione e aveva scoperto che i locali stavano cercando di capire se fosse interessato a parlare con loro.

problemi notarili

Il processo di acquisto di una casa economica a Bikaner è stato un po’ complicato per Aksana Klimavets, una traduttrice russa residente in Italia, che ha aiutato un uomo d’affari moscovita a comprare una vecchia casa per 15.000 euro (circa 16.800 dollari).

Spingendo uno stretto lampadario di ciottoli, la casa di tre piani è stata completamente rinnovata durante la vendita, con tetti a volta bianchi appena dipinti, scale in marmo e un ampio terrazzo che si affaccia su una piccola piazza; Gli ex proprietari hanno persino lasciato il carrello per bambini dimenticato.

Ma, secondo Klimavets, trovare un notaio per certificare le firme sull’obbligazione è stato incredibilmente difficile e il processo di vendita ha richiesto diversi mesi.

“Quando abbiamo trovato un notaio, ci hanno detto di trasferire i soldi prima del legame, cosa impossibile date le rigide regole russe sui pagamenti internazionali che richiedono diversi giorni”, spiega. “La banca deve verificarlo e approvarlo in modo che la vendita sia ritardata”.

Per accelerare il processo, Klimavets ha deciso di trasferire i soldi a un notaio prima dell’incontro riprogrammato per firmare l’accordo con il cliente, ovvero acquistare la casa senza guardare.

Una volta che questo è stato riconosciuto, il cliente è volato da Mosca per firmare l’atto e il notaio ha trovato l’indirizzo sbagliato.

“Fortunatamente, abbiamo ricontrollato o abbiamo finito per acquistare la proprietà di qualcun altro”, ha aggiunto Klimavets.

Quando lei e l’acquirente si incontrarono con i proprietari, scoprirono che la casa non solo aveva cinque eredi, ma che era stata ereditata più volte.

“Quella casa ha una storia molto lunga. Durante la riunione del rogito, il notaio ci ha letto l’elenco dei precedenti proprietari e ora siamo in contatto con un erede per sostituire le bollette”, spiega.

Superato questo ostacolo, il nuovo proprietario ha dovuto affrontare l’iter per l’apertura di un conto in banca in Italia, cosa difficile per chi proveniva dalla Russia.

Ma nonostante queste difficoltà, Klimavets dice che il suo cliente si è innamorato delle strade pulite e dei bei dintorni di Picari.

“Per i russi la Puglia è una meta importante”, ha aggiunto. “C’è un aeroporto [internacional] Dalle tombe di Barry e San Nicola, è il luogo del pellegrinaggio russo-ortodosso.

L’acquirente, una donna d’affari, non vede l’ora di ottenere di più dalla sua nuova proprietà e prevede di aggiungere finestre e un altro caminetto.