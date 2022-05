Consigli per risparmiare benzina prima che i prezzi salgano

Il contatore alla pompa di benzina sembra girare più velocemente in questi giorni e martedì i prezzi del carburante negli Stati Uniti hanno raggiunto un altro record.

Secondo la AAA Association of Industry Experts, la normale benzina senza piombo aveva una media di $ 4,37 al gallone ($ 1,15 al litro). Sono 17 centesimi in più per gallone rispetto alla scorsa settimana. Questa volta l’anno scorso era di $ 2,97 al gallone ($ 0,78 al litro).

I prezzi del greggio erano già piuttosto alti perché molti paesi si rifiutavano di acquistare petrolio russo a causa dell’invasione dell’Ucraina. Ora inizia un’altra stagione intensa negli Stati Uniti e la domanda è in aumento.

Ciò significa che mettere 15 galloni (57 litri) nell’auto ora costa $ 65,55. Quattro serbatoi pieni al mese costeranno oltre $ 260, che è una fetta enorme del budget di quasi tutti.

Con l’aumento dei prezzi del carburante, i conducenti potrebbero prendere in considerazione la possibilità di sostituire le loro vecchie auto con altre più efficienti. Ma questo potrebbe non essere redditizio. Una carenza globale di chip e altri componenti per auto ha danneggiato la produzione di auto nuove, facendo salire i prezzi. Per questo motivo, molte persone si sono rivolte al mercato dell’usato, che ha portato anche a prezzi più alti.

Il costo medio di un’auto usata nell’ultimo mese è di $ 31.218. mediamente nuovo? Secondo Edmunds.com: $ 45.341.

In generale, le auto elettriche sono più costose dei loro equivalenti a carburante, sebbene caricare la batteria sia generalmente molto più economico.

Non è tutto perduto. Puoi adottare misure per migliorare le prestazioni della tua auto, camion o SUV, andare ancora oltre ed eventualmente risparmiare sulla benzina:

Assicurati che le gomme abbiano abbastanza aria. I pneumatici low-air creano una maggiore resistenza al rotolamento sulla pavimentazione, riducendo così il chilometraggio. Gonfia le gomme al livello di pressione consigliato (lo puoi vedere su una targhetta situata all’interno della portiera del conducente). Controllalo periodicamente con un manometro per pneumatici. “Nel complesso, il risparmio di carburante sarà influenzato dal 5% o dal 10% se non viene gonfiato correttamente”, ha affermato David Bennett, direttore dei sistemi di riparazione di AAA. Ma non esagerare. Ciò potrebbe danneggiare gli pneumatici più velocemente.

Esegui una corretta manutenzione per il tuo veicolo. Segui le raccomandazioni del produttore per il cambio dell’olio e altri fluidi, la sostituzione dei filtri dell’aria e altro ancora. Aiuta anche a sostituire le candele al momento opportuno. “L’auto funzionerà al meglio” con una buona manutenzione, ha detto Bennett. Secondo Repairpal.com, costerebbe tra $ 235 e $ 289 per cambiare le candele su, diciamo, un pickup Ford F-150 di 10 anni con un V8 da 4,6 litri.

Guarda la tua velocità. AAA afferma che il risparmio di carburante è migliore a circa 50 mph (80 km/h) sulla maggior parte dei veicoli, quindi diminuisce all’aumentare della velocità. La riduzione della velocità in autostrada tra 8 km/h (5 mph) e 16 km/h (10 mph) migliora le prestazioni fino al 14%.

Pianifica il tuo percorso in anticipo. Evita di dover tornare indietro. Multitasking in un viaggio. Evita le ore di punta e altri periodi di punta.

Non lasciare il motore acceso senza impiegarlo troppo a lungo. Il motore consuma tra un quarto e mezzo gallone (1,9 litri) di benzina all’ora quando il motore è al minimo, ma un motore caldo ha bisogno solo di circa 10 secondi di carburante per riavviarsi, secondo l’AAA. Quindi, quando è sicuro, spegni il motore se rimarrai in piedi per più di un minuto. Molti veicoli lo fanno automaticamente. Bennett afferma che i proprietari non dovrebbero disabilitare il nuovo sistema stop-and-go.

Rallentare quando ci si avvicina al semaforo rosso per evitare di frenare. Calcola la distanza e la velocità per evitare di fermarti completamente. Le auto richiedono molto carburante per ricominciare a muoversi quando si fermano completamente.

Riempi il serbatoio con benzina etichettata “Strato superiore”. Le raffinerie aggiungono alla benzina additivi di grado A che riducono i depositi di carbonio. “Quando inizi ad accumulare carbonio, l’auto non funzionerà in modo efficiente”, ha detto Bennett. I marchi di benzina con quegli additivi hanno detonatori sulle pompe. Puoi trovarlo su: https://toptiergas.com/licensed-brands/