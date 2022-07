Conterrà meno contenuti rispetto ai piani regolari

La piattaforma di streaming richiede tempo Prepararsi a due grandi cambiamenti al tuo servizio. In primo luogo, la lotta contro Condividi un account illegale. Il secondo, l’attuazione di un nuovo piano più economico in cui L’annuncio verrà visualizzato.

La prima iniziativa sta già procedendo con risultati irregolari, ma questo nuovo piano con annunci non arriverà fino all’inizio del 2023. Quando ciò accadrà, sì, lo farà con un’altra importante differenza rispetto ai tradizionali piani di pagamento: In quel piano non saresti in grado di vedere tutto ciò che vedi nelle cose normali.

Stai ancora finendo “Cobra Kai” o “Breaking Bad”

netflix finalmente Non ho perso tutti gli utenti previsti. “Solo” erano 970.000 nell’ultimo trimestreQuesto, insieme alle aspettative di recupero degli utenti, ha aiutato le sue azioni a salire durante la sessione di negoziazione di ieri.

Gli investitori possono Fidati di questo recupero Grazie alle ultime mosse dell’azienda. Uno dei più rilevanti è il suddetto piano con annunci che visualizzeranno annunci durante lo streaming di contenuti.

Lo spettacolo è recente su Netflix, ma ci sono altri dettagli importanti che sono stati rivelati ieri. Il CEO e Head of Content, Ted Sarandos, ha spiegato alla conferenza con gli investitori come questa futura sottoscrizione Non fornirà tutti i contenuti concessi in licenza durante il lancio.

Quindi, nel piano Netflix supportato dalla pubblicità Non potrai guardare alcune serie e film Studios e distributori sia dagli Stati Uniti che da altri paesi. A meno che Netflix non riesca a convincerli a cambiare l’accordo che avevano inizialmente firmato con questi distributori.

Sul Wall Street Journal mostrato Come Netflix sta rinegoziando Warner Bros. O Universal o Sony Pictures, ecc. Mette a rischio l’accesso a serie come “You”, “Russian Doll”, Cobra Kai o “Breaking Bad” In quel piano futuro con gli annunci Netflix, tra gli altri.

Durante la conferenza di Sarandos spiegato Come alcune cose non sarebbero su quel piano gratuito se fosse rilasciato oggi e confermato che sta parlando con gli studi. “Ripuliremo alcuni contenuti aggiuntivi, ma certamente non tutti i contenuti, ma Non credo sia un peso lavorare“.