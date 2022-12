Contesto – La Banca centrale europea inizierà a ridurre il proprio portafoglio di debito per combattere l’inflazione

Francoforte2 dicembre – È probabile che la Banca centrale europea inizi a tagliare parte dei suoi 5 trilioni di euro (5,3 trilioni di dollari) di obbligazioni il prossimo anno come parte dei suoi sforzi per ridurre l’inflazione record dalla zona euro.

Insieme a una serie di aumenti dei tassi di interesse, il cosiddetto inasprimento quantitativo dovrebbe aumentare i costi di indebitamento e quindi ridurre la domanda di beni e servizi nei 19 paesi che utilizzano l’euro.

Il ruolo sarà storico, ancora Banca centrale europea Ha trascorso quasi un decennio facendo esattamente l’opposto, con diversi programmi di stimolo che hanno tenuto a galla l’economia della zona euro di fronte a varie crisi.

Rappresenta anche una sfida per i paesi che vi hanno fatto affidamento Banca centrale europea Da anni una grande banca, soprattutto nel sud fortemente indebitato.

Il Banca centrale europea Descriverà i “principi di base” del programma di allentamento quantitativo il 15 dicembre e prevede di lanciarlo nei primi mesi del 2023.

Queste sono le principali domande che gli investitori si pongono sui piani Banca centrale europea.

che cosache cosa È Modificarequantitativo S Come lo so PresumibilmenteQuelloLavori?

A livello generale, la stretta quantitativa (QT) dovrebbe essere l’opposto delle politiche di allentamento quantitativo o di allentamento quantitativo (QE) dell’ultimo decennio.

Con il quantitative easing, Banca centrale europea Ha abbassato i costi di indebitamento acquistando titoli di stato, sperando che ciò incoraggiasse le banche e altri investitori a fare un uso migliore del proprio denaro, come nel finanziamento aziendale.

Con aggiustamento quantitativo, il Banca centrale europea Assorbirà la liquidità generata dall’allentamento quantitativo scaricando le sue partecipazioni obbligazionarie.

Ciò aumenterebbe il costo del denaro e smorzerebbe il credito e gli investimenti.

che cosaComeSarà Sul Esercizio?

Il Banca centrale europea Ha lasciato intendere che non ha intenzione di vendere le sue obbligazioni, ma semplicemente smetterà di scambiare alcune delle sue obbligazioni in circolazione con nuovi acquisti, come ha fatto la Federal Reserve americana quando ha lanciato il suo programma di allentamento quantitativo all’inizio di quest’anno.

La Fed ha dichiarato che reinvestirà i rendimenti obbligazionari che maturano quando superano una certa soglia mensile.

Il Banca centrale europea lo so sfiderà un copia per me nutrilo?

Probabilmente no, dal momento che i pagamenti mensili provengono dal programma di acquisto di attività del Banca centrale europea Oscilla tra i 17.800 milioni di euro del prossimo agosto e i 52.700 milioni di euro di ottobre.

Ciò significa che potresti dover utilizzare una percentuale di recuperi o allungamenti regolari per diversi mesi, come hai fatto in passato.

Tuttavia, i responsabili della politica monetaria in Banca centrale europea Hanno insistito sul fatto che vogliono che l’inasprimento quantitativo sia prevedibile e graduale, quindi non ci si aspetta molta varianza.

L’idea è di metterlo sul pilota automatico in modo che i responsabili delle politiche monetarie non debbano prendere decisioni cicliche sul ritmo dei ritracciamenti, garantendo che i tassi di interesse rimangano il loro strumento principale.

Da quantii soldiLi avevamoparli?

Il Banca centrale europea Ha acquistato beni per un valore di 3,3 trilioni di euro nell’ambito del programma ApplicazioneLa maggior parte sono titoli di stato.

Questi hanno una scadenza media di poco più di sette anni che gli analisti si aspettano Banca centrale europea Riduci il tuo portafoglio solo tra 15.000 e 20.000 milioni di euro in media al mese. Ciò significa che il file Banca centrale europea Ci vorrà molto tempo per ridurre il tuo bilancio se non vendi asset.

Il Banca centrale europea Ha anche un programma di acquisto di emergenza pandemica da 1,7 trilioni di euro. Ha affermato che continuerà a reinvestire i proventi di questo programma fino alla fine del 2024.

che cosache cosaquesto significaquesto èperIlMutuatari?

Il Banca centrale europea È stato uno dei principali acquirenti di titoli di Stato dal 2015. Per alcuni mesi, al culmine della pandemia, ha acquistato più debito sovrano di quanto emesso dai paesi.

Questo cambierà con l’inasprimento quantitativo, che costringerà i governi della zona euro – la maggior parte dei quali sono ancora in deficit – a raccogliere fondi da investitori privati.

UniCredit stima che il mercato dovrà assorbire ulteriori 500 miliardi di euro di titoli di Stato dell’Eurozona il prossimo anno, il più grande aumento dal 2010.

che cosaDovrebberoIn attesaunfuria Nel Mercato?

I mercati sembrano aver già scontato un inasprimento quantitativo, poiché i rendimenti dei titoli di stato dell’intera zona euro hanno raggiunto i massimi pluriennali a settembre, prima di diminuire nelle ultime settimane.

L’obbligazione tedesca a 10 anni rende attualmente l’1,8%, in aumento rispetto allo 0,4% di un anno fa, mentre un’obbligazione simile dell’Italia fortemente indebitata si attesta al 3,7%.

Comunque, il Banca centrale europea Ha già fornito una rete di sicurezza per questi paesi, sotto forma di un piano che consentirebbe loro di acquistare quantità illimitate delle loro obbligazioni se il mercato mostrasse stress.

